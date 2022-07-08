Pınar Altuğ'un son pozu dünyayı terse çevirdi! Yogacı Pınar'ın köprü pozu akılları aldı herkese de meydan okudu
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kısa bir süre önce eşi Yağmur Atacan, Instagram hesabı açan Pınar Altuğ son yoga paylaşımıyla olay yarattı.
08.07.2022 09:44 - Son Güncelleme: 08.07.2022 09:44
Son olarak Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan Instagram hesabı açarak sosyal medyaya giriş yapmıştı. Ünlü çiftin karşılıklı atıştıkları paylaşımlar ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Genç kızları kıskandıran fiziği ile Pınar Altuğ spor paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekerken eşi Yağmur Atacan'ın spor sonrası hallerini ifşa etmesi takipçilerini güldürmüştü kısa bir süre önce.