Öldür Beni Sevgilim’in yıldızı Seda Bakan bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Seda Bakan’ın memleketi...
Öldür Beni Sevgilim'in yıldızı Seda Bakan bakın aslen nereli çıktı! Başrolünü Murat Boz ile paylaştığı Öldür Beni Sevgilim filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem olan Seda Bakan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturan 2019'da ise kızı Leyla'yı kucağına alan oyuncunun, özellikle memleketi merak edildi. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "Seda Bakan nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Seda Bakan'ın memleketi...
20.09.2021 21:01
- Son Güncelleme: 20.09.2021 21:01
Başrolünü Murat Boz ile paylaştığı Öldür Beni Sevgilim filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem olan Seda Bakan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Kardeş Payı dizisindeki Feyyza rolüyle popülerliğini arttıran oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "Seda Bakan nereli?" sorusunun yanıtını arattı.