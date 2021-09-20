Deniz Akkaya, Gülşah Saraçoğlu ve Selin Ciğerci'yi hedef aldı Gülben Ergen’e seslendi! Hırsızlıkla suçladı detayları duyan inanamadı
Deniz Akkaya, Gülşah Saraçoğlu ve Selin Ciğerci'yi hedef aldı Gülben Ergen'e seslendi! Deniz Akkaya, sunuculuğunu üstlendiği magazin programında Gülşah Saraçoğlu ve Selin Ciğerci hakkında şoke eden bir iddia da bulundu. Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin bir arkadaşının çantasından para çaldığını iddia ederken görüntülerin olduğunu belirtti. Öte yandan Akkaya, aynı ortamda bulunduğu bir kadının Gülşah Saraçoğlu'nun hırsızlık yaptığı iddiasında bulunduğunu söyledi. Program sırasında Gülben Ergen'e de seslenen Akkaya, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Deniz Akkaya, sunuculuğunu üstlendiği magazin programında Gökhan Çıra ile geçtiğimiz haftalarda boşanan Selin Ciğerci hakkında şoke eden açıklamalar yaptı.
Akkaya, Selin Ciğerci'nin meşhur olmadan önce Harbiye'de bulunan bir eğlence mekânında yakın arkadaşının çantasından para çaldığını iddia etti.
Deniz Akkaya, "Bu görüntüler mekanın kameralarına yansımış, hırsızlık anlarına ait görüntüler mevcut" dedi.
Selin Ciğerci'nin bu iddialara nasıl cevap vereceği merak konusu olurken Akkaya, Ergen ve Gülşah Saraçoğlu hakkında yaptığı yorumlarla sosyal medyada gündem oldu.
NE OLMUŞTU?
Selin Ciğerci, taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini açıklayınca Akkaya sert sözlerle tepki göstermiş, taraflar arasında başlayan polemik daha sonra mahkemeye taşınmıştı.