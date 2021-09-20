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Yalancı dizisinde eşiyle birlikte rol alıyor! Duyanlar şaştı kaldı, meğer eşi de oyuncuymuş! Ortalığı kasıp kavuracaklar…

Yeni başlayan dizi Yalancı daha ilk bölümüyle oldukça beğeni topladı. Show TV'de Cuma akşamı ilk bölümüyle yayınlanan konusu ve oyuncuları ile oldukça dikkat çeken dizide izleyicileri şaşırtan bir gelişme yaşandı. Yalancı dizisinde rol alan başarılı oyuncunun eşinin de oyuncu olduğu ve aynı dizide rol aldıkları haberi gündemde büyük yankı uyandırdı. Yeni dizide ikisi birlikte ortalığı kasıp kavurmaya hazırlanıyor. İşte Yalancı dizisinde oynayan çift hakkında bilgiler!

20.09.2021 22:04 - Son Güncelleme: 20.09.2021 22:04
Yalancı dizisinde eşiyle birlikte rol alıyor! Duyanlar şaştı kaldı, meğer eşi de oyuncuymuş! Ortalığı kasıp kavuracaklar…

Show TV'de yeni başlayan Yalancı dizisi ilk bölümüyle oldukça sevildi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken dizide evli olan oyuncuların rol aldığı haberleri ise magazine gündeminde bomba etkisi yarattı. Daha önce farklı dizi ve film projelerinde rol alan başarılı oyuncunun meğer eşi de kendisi gibi oyuncuymuş. Yalancı dizisindeki evli çiftin kim olduğuna dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

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Yalancı dizisinde eşiyle birlikte rol alıyor! Duyanlar şaştı kaldı, meğer eşi de oyuncuymuş! Ortalığı kasıp kavuracaklar…

Yalancı dizisinde Mehmet Emir Gürsoy karakterini canlandıran Salih Bademci'nin eşi İmer Özgün de çok ünlü bir oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler şaştı kaldı.

Yalancı dizisinde eşiyle birlikte rol alıyor! Duyanlar şaştı kaldı, meğer eşi de oyuncuymuş! Ortalığı kasıp kavuracaklar…

Yakışıklı oyuncu aynı diziden rol arkadaşı İmer Özgün ile 2015 yılında evlenmişti.

İklim adında bir de kızları olan Salih Bademci ile İmer Özgün çifti mutlu evlilikleri ile parmakla gösterilen ünlüler arasında.

Yalancı dizisinde eşiyle birlikte rol alıyor! Duyanlar şaştı kaldı, meğer eşi de oyuncuymuş! Ortalığı kasıp kavuracaklar…

İMER ÖZGÜN KİMDİR?

2005 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi. Mezuniyetinin ardından tiyatro çalışmalarına hız veren Özgün, Cimri, Annemin Cinayet Listesi, Üç Kız Kardeş'le tiyatro kariyerini sürdürdü.

Yalancı dizisinde eşiyle birlikte rol alıyor! Duyanlar şaştı kaldı, meğer eşi de oyuncuymuş! Ortalığı kasıp kavuracaklar…

Siyah, Beyaz ve Renkli Tiyatro Topluluğu'nun sahneye koyduğu Yuva ve Senaryo'da sergilediği oyunculuğuyla tiyatro camiasının saygıdeğer ödüllerini kucakladı.

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