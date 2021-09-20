Yalancı dizisinde eşiyle birlikte rol alıyor! Duyanlar şaştı kaldı, meğer eşi de oyuncuymuş! Ortalığı kasıp kavuracaklar…

Show TV'de yeni başlayan Yalancı dizisi ilk bölümüyle oldukça sevildi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken dizide evli olan oyuncuların rol aldığı haberleri ise magazine gündeminde bomba etkisi yarattı. Daha önce farklı dizi ve film projelerinde rol alan başarılı oyuncunun meğer eşi de kendisi gibi oyuncuymuş. Yalancı dizisindeki evli çiftin kim olduğuna dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.