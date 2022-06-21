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Haberler Magazin Ezgi Sertel'in son halini görenler gözlerine inanamamıştı açıklama gecikmedi 'iyi ki yaptırdım...' Yüzü gözü değişmişti meğer...

Ezgi Sertel'in son halini görenler gözlerine inanamamıştı açıklama gecikmedi 'iyi ki yaptırdım...' Yüzü gözü değişmişti meğer...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ekranların gülen yüzü Ezgi Sertel'in son paylaştığı fotoğraf bir anda tartışma konusu oldu. Sertel'in estetik bir işlem yaptırıp yaptırmadığı merak edilirken Ezgi Sertel gelen yorumların ardından jet hızıyla bir açıklama yayınlandı. İşte haberin detayları...

21.06.2022 11:50 - Son Güncelleme: 21.06.2022 11:50
Ezgi Sertel’in son halini görenler gözlerine inanamamıştı açıklama gecikmedi ’iyi ki yaptırdım...’ Yüzü gözü değişmişti meğer...

Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve 2020'de ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına alan Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem olmuştu..

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Ezgi Sertel’in son halini görenler gözlerine inanamamıştı açıklama gecikmedi ’iyi ki yaptırdım...’ Yüzü gözü değişmişti meğer...

Ekranların ünlü ismi fotoğrafını paylaştı, yüzündeki değişim dikkat çekmişti.

Ezgi Sertel’in son halini görenler gözlerine inanamamıştı açıklama gecikmedi ’iyi ki yaptırdım...’ Yüzü gözü değişmişti meğer...

Sunucu Ezgi Sertel, 2016 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

Ezgi Sertel’in son halini görenler gözlerine inanamamıştı açıklama gecikmedi ’iyi ki yaptırdım...’ Yüzü gözü değişmişti meğer...

2020'de ise ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına almıştı...

Ezgi Sertel’in son halini görenler gözlerine inanamamıştı açıklama gecikmedi ’iyi ki yaptırdım...’ Yüzü gözü değişmişti meğer...

Ezgi Sertel bir süredir ekranlardan uzak olsa da takipçileri ile bağını koparmıyor.

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