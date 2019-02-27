Oğuzhan Özyakup aşk hayatında gaza bastı! Oğuzhan Özyakup'un yeni gözdesi DJ Manon Jazmin

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, bir zamanlar birliktelik yaşadığı Demet Özdemir'den vazgeçti. Geçtiğimiz aylarda hala Demet Özdemir'i aramaya devam ettiği iddia edilen Oğuzhan Özyakup, DJ Manon Jazmin ile yeni bir aşka yelken açtı. Özyakup'u yeni sevgilisi DJ Manon Jazmin ile tanıştıran kişinin, takım arkadaşı Excelsior Rotterdam'lı futbolcu Ali Messaoud olduğu iddia edildi.

27.02.2019 11:49 - Son Güncelleme: 27.02.2019 11:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





