Oğuzhan Özyakup aşk hayatında gaza bastı! Oğuzhan Özyakup'un yeni gözdesi DJ Manon Jazmin
Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, bir zamanlar birliktelik yaşadığı Demet Özdemir'den vazgeçti. Geçtiğimiz aylarda hala Demet Özdemir'i aramaya devam ettiği iddia edilen Oğuzhan Özyakup, DJ Manon Jazmin ile yeni bir aşka yelken açtı. Özyakup'u yeni sevgilisi DJ Manon Jazmin ile tanıştıran kişinin, takım arkadaşı Excelsior Rotterdam'lı futbolcu Ali Messaoud olduğu iddia edildi.
27.02.2019 11:49
- Son Güncelleme: 27.02.2019 11:49
Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, gönlünü Hollandalı DJ'e kaptırdı. İddiaya göre Oğuzhan Özyakup ile DJ Manon Jazmin'i Excelsior Rotterdam'lı futbolcu Ali Messaoud tanıştırdı. Özyakup ise güzelliğinden etkilendiği DJ Manon'la kısa sürede samimiyeti ilerletti. İşte Oğuzhan Özyakup'un DJ sevgilisi ve diğer futbolcuların eşleri ve sevgilileri...
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