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Haberler Magazin Oğuzhan Koç'un son halini görenler gözlerine inanamadı 'Demet Özdemir bile tanıyamaz biz nasıl tanıyalım' Yeni imajıyla...

Oğuzhan Koç'un son halini görenler gözlerine inanamadı 'Demet Özdemir bile tanıyamaz biz nasıl tanıyalım' Yeni imajıyla...

2 gün ertelemeyle 28 Ağustos Pazar günü nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, magazin gündemini epey meşgul eden bir çift. Düğün sonrasında Demet Özdemir'in gelinliklerinden, Oğuzhan Koç'un ayakkabılarına kadar haklarında her şey didik didik edilen çift şu sıralar evliliğin tadını çıkarıyor. Oğuzhan Koç, Diyarbakır'da düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi. Sahneye yeni imajıyla çıkan Oğuzhan Koç sevenlerini şaşırttı. Koç'un imajı dünyaca ünlü yıldız Freddie Mercury'e benzetildi.

12.10.2022 15:57 - Son Güncelleme: 12.10.2022 15:57
Oğuzhan Koç’un son halini görenler gözlerine inanamadı ’Demet Özdemir bile tanıyamaz biz nasıl tanıyalım’ Yeni imajıyla...

28 Ağustos akşamı Sarıyer'de bir otelde görkemli bir düğünle dünyaevine giren ünlü çiftten Demet Özdemir'in nikah şahitliğini yapımcı Faruk Turgut üstlenirken, Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu. Çift ilk danslarını Zeki Müren'in seslendirdiği 'Aklımda Sen Fikrimde Sen' şarkısı ile yaptı.

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Oğuzhan Koç’un son halini görenler gözlerine inanamadı ’Demet Özdemir bile tanıyamaz biz nasıl tanıyalım’ Yeni imajıyla...

Berfu-Eser Yenenler çifti, Deniz Baysal, Murat Boz, Yılmaz Erdoğan, Pelin Karahan, Tolga Akış, Nurdan-İbrahim Büyükak çifti, Murat Dalkılıç, Berkay Şahin, Hande-Esat Yontunç çifti, Selin Şekerci, Seda- Ümit Erdim çiftinin katılımı ile gecede ünlü akını yaşandı.

Oğuzhan Koç’un son halini görenler gözlerine inanamadı ’Demet Özdemir bile tanıyamaz biz nasıl tanıyalım’ Yeni imajıyla...

ÜÇ FARKLI GELİNLİK GİYDİ

Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıkarken, nikah sonrasında Nihan Peker'in tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı.

Oğuzhan Koç’un son halini görenler gözlerine inanamadı ’Demet Özdemir bile tanıyamaz biz nasıl tanıyalım’ Yeni imajıyla...

After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra'dan sipariş ederek kendisine özel tasarlattı.

Oğuzhan Koç’un son halini görenler gözlerine inanamadı ’Demet Özdemir bile tanıyamaz biz nasıl tanıyalım’ Yeni imajıyla...

"HALI KAYDIRMAZ MI O?"

Güzel oyuncunun tören başlangıcında ve nikah sırasında giydiği gelinlik sosyal medyada çok konuşuldu.

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