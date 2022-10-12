Oğuzhan Koç’un son halini görenler gözlerine inanamadı ’Demet Özdemir bile tanıyamaz biz nasıl tanıyalım’ Yeni imajıyla...

28 Ağustos akşamı Sarıyer'de bir otelde görkemli bir düğünle dünyaevine giren ünlü çiftten Demet Özdemir'in nikah şahitliğini yapımcı Faruk Turgut üstlenirken, Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu. Çift ilk danslarını Zeki Müren'in seslendirdiği 'Aklımda Sen Fikrimde Sen' şarkısı ile yaptı.