Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’dan Sinan Akçıl aşk gerçeğini sonunda itiraf etti! Dut yemiş bülbüle dönmüştü! Cengiz Ünder’le ayrılık sebebi...

Survivor yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemlerde özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. Milli futbolcu Cengiz Ünder'den ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı şimdilerde Sinan Akçıl ile anılıyor. Bugün katıldığı canlı yayında özel hayatıyla ilgili açıklama yapan Kalaycıoğlu, herkesi şaşkına çevirdi.