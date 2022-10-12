Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'dan Sinan Akçıl aşk gerçeğini sonunda itiraf etti! Dut yemiş bülbüle dönmüştü! Cengiz Ünder'le ayrılık sebebi...
Survivor 2021'den çıktıktan sonra Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı bir türlü gündemden düşmek bilmedi. Önce müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı daha sonra aşk dedikodularına karışmaya başladı. Önce Gökhan Özdemir'le aşk yaşadığı iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu, geride bıraktığımız yaz Milli futbolcu Cengiz Ünder'le tatil yaparken görüntünlenmiş, aşk sorularına 'Ne Cengiz'i arkadaşlar, hayatımda kisme yok' yanıtını vermişti. Sonrasında Aleyna'nın adı Sinan Akçıl'la aşk dedikoduların karışmıştı. Kalaycıoğlu, Sinan Akçıl'la aşk dedikoduların katıldığı canlı yayında yanıt verdi.
12.10.2022 15:31 - Son Güncelleme: 12.10.2022 15:31
Survivor yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemlerde özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. Milli futbolcu Cengiz Ünder'den ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı şimdilerde Sinan Akçıl ile anılıyor. Bugün katıldığı canlı yayında özel hayatıyla ilgili açıklama yapan Kalaycıoğlu, herkesi şaşkına çevirdi.
Yarışmadayken adı Batuhan Karacakaya ile anılan Aleyna Kalaycıoğlu'nun yarışma sonrasında Gökhan Özdemir'le aşk yaşadığı iddia edilmişti.