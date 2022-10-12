Yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı olay oldu 'kovayı fırlattım siz yapın dedim...' Ece Uslu'dan Yeşilçam efsanesi hakkında...
Ünlü oyuncu Ece Uslu bir süredir ekranlara görünmüyor... 48 yaşındaki başarılı oyuncu Zerda, Elveda Derken, Karagül, Kara Melek gibi yapımlarda rol aldığı. Rol aldığı yapımlardan biri de 'Ah Gardaşım' Yönetmenliğini Kadir İnanır'ın yaptığı filmde rol alan Ece Uslu, filmin perde arkasıdan bir anısını paylaştı. İşte Ece Uslu'nun sosyal medyayı sallayan o açıklamaları.
Ünlü oyuncu Ece Uslu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Dur Bir Dinle" programına katıldı. Uslu'nun Kadir İnanır ile ilgili anısı duyanları şaşırttı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde -40 derece soğukta çekilen filmde üzerinde bir hırka olan Ece Uslu donma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış.
Ece Uslu, o güne ait şunları söyledi: "Biz orada -40 derece çalışıyorduk. Ekibin sakallarının bembeyaz olduğunu hatırlıyorum. Bir sahnede kovalar olur. Suyu boşaltıp yalaktan su dolduracaktım. Üşümesin diye ellerimi kapatıp açıyordum"
Uslu sözlerine şöyle devam etti: "Yönetmenimiz Kadir İnanır çok kızdı bana. Kendisi karşımda kalpakları takmış, sadece yüzü görünüyor. 'Böyle olur mu?' dedi. 'Ellerini böyle yapma' dedi. Çok sinirlenmiştim. Elimdeki kovayı fırtlattım. O zaman siz bu kıyafetlerle bunu yapın demiştim"