Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşları içinde kaldı! O anlar çok konuşuldu! Düğüne ‘yağmur’ engeli...
Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin ile yollarını ayırdıktan bir süre sonra oyuncu Demet Özdemir ile yani bir aşka yelken açmış ve ilişkilerini 'güzel bir sürecin arifesindeyiz' sözleriyle duyurmuştu. Koç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ise sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuştu. 26 Ağustos'ta dünyaevine girmeye hazırlanan Oğuzhan Koç bekarlığa veda partisi yaparken Demet Özdemir kına gecesi düzenledi. Kına gecesinden görüntüler ise sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde ağladığı görülen Özdemir için "Demet hem ağlıyor hem gidiyor" yorumları yapıldı. Öte yandan çiftin düğünüyle ilgili bir iddia da ortaya atıldı. İddiaya göre; çiftin düğünü ertelendi. İşte detaylar...
25.08.2022 20:08 - Son Güncelleme: 25.08.2022 21:33
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, dört günlük sokağa çıkma yasağının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan objektiflere takılmıştı.
Bunun üzerine Oğuzhan Koç'tan aşk itirafı geldi. Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti. Demet Özdemir'le ilgili şunları söyledi:
"Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şuan Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz. Herkese iyi geceler dilerim"
OĞUZHAN'IN BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ
Düğüne sayılı günler kala Oğuzhan Koç bekarlığa veda partisi düzenledi.