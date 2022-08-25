Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşları içinde kaldı! O anlar çok konuşuldu! Düğüne ‘yağmur’ engeli...

Bunun üzerine Oğuzhan Koç'tan aşk itirafı geldi. Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti. Demet Özdemir'le ilgili şunları söyledi:

"Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şuan Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz. Herkese iyi geceler dilerim"