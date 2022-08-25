3 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Aşk-ı Memnu’nun Adnan Bey’i Selçuk Yöntem’in eski eşi bakın kim! Meğer kendisinden de ünlüymüş...
Başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi bu akşam final bölümüyle bir kez daha izleyici ile buluştu. 2008-2010 tarihleri arasında Kanal D'de yayınlanan dizide Behlül ile yasak aşk yaşayan Bihter'in eşi Adnan Bey'i canlandıran Selçuk Yöntem'in hayatı ise merak konusu oldu. Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu'da sergilediği performansla dikkat çeken 69 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun üç yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Selçuk Yöntem'in kendisinden de ünlü olan eski eşi kimmiş...
25.08.2022 21:04 - Son Güncelleme: 25.08.2022 21:04
Halid Ziya Uşaklıgil'in 1900'de yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi, 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D ekranlarında yayınlandı.
Başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı dizi, yıllar sonra bu akşam final bölümüyle bir kez izleyici karşısına çıktı.
Dizide Behlül ile yasak aşk yaşayan Bihter'in eşini canlandıran Selçuk Yöntem'in hayatı ise merak konusu oldu.