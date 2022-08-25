Vav TV İzle
Haberler Magazin 3 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı! Nihat Doğan ile Arzu Doğan’ın balayından ilk kare geldi! Apar topar evlenmişlerdi...

3 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı! Nihat Doğan ile Arzu Doğan’ın balayından ilk kare geldi! Apar topar evlenmişlerdi...

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, geçen haftalarda İranlı hayranı ile apar topar nikah masasına oturmuş ve düğünün ardından Arzu Doğan'ın 3 aylık hamile olduğu öğrenilmişti. Düğünde yaşanılanlarla da uzun süre gündem olurken çiçeği burnunda çift, balayı için soluğu Bodrum'da almıştı. Doğan çiftinden ilk balayı fotoğrafı geldi. Sosyal medyaya bomba gibi düşen fotoğraf, kısa sürede gündem oldu. İşte Nihat Doğan ile Arzu Doğan'ın balayından ilk kare...

25.08.2022 19:17 - Son Güncelleme: 25.08.2022 19:17
3 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı! Nihat Doğan ile Arzu Doğan’ın balayından ilk kare geldi! Apar topar evlenmişlerdi...

Nihat Doğan geçtiğimiz ay İranlı hayranı ile apar topar nikah masasına oturdu. Düğünün ardından ise Doğan'ın eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
3 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı! Nihat Doğan ile Arzu Doğan’ın balayından ilk kare geldi! Apar topar evlenmişlerdi...

Hamilelik haberi düğünün önüne geçerken ünlü türkücüden konuyla ilgili jet hızıyla bir açıklama geldi.

3 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı! Nihat Doğan ile Arzu Doğan’ın balayından ilk kare geldi! Apar topar evlenmişlerdi...

Hamilelik haberlerine açıklık getiren Doğan, şunları söyledi: Arzu Hanım'ın peşinden çok koştum, evlenmek için çok uğraştım. Sonra annemle İran'a gidip ailesinden istedik"

3 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı! Nihat Doğan ile Arzu Doğan’ın balayından ilk kare geldi! Apar topar evlenmişlerdi...

Baba olacağı için heyecanlı olduğunu da sözlerine ekleyen Doğan, şöyle devam etti: "Dostlarımız haber vermeden evlendiğimiz için kırılmış ama bebek için elimizi çabuk tutmak istedik.

3 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı! Nihat Doğan ile Arzu Doğan’ın balayından ilk kare geldi! Apar topar evlenmişlerdi...

Allah nasip ederse, daha sonra büyük bir düğün yapacağız"

SON DAKİKA