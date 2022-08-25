3 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı! Nihat Doğan ile Arzu Doğan’ın balayından ilk kare geldi! Apar topar evlenmişlerdi...
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, geçen haftalarda İranlı hayranı ile apar topar nikah masasına oturmuş ve düğünün ardından Arzu Doğan'ın 3 aylık hamile olduğu öğrenilmişti. Düğünde yaşanılanlarla da uzun süre gündem olurken çiçeği burnunda çift, balayı için soluğu Bodrum'da almıştı. Doğan çiftinden ilk balayı fotoğrafı geldi. Sosyal medyaya bomba gibi düşen fotoğraf, kısa sürede gündem oldu. İşte Nihat Doğan ile Arzu Doğan'ın balayından ilk kare...
25.08.2022 19:17 - Son Güncelleme: 25.08.2022 19:17
Nihat Doğan geçtiğimiz ay İranlı hayranı ile apar topar nikah masasına oturdu. Düğünün ardından ise Doğan'ın eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.