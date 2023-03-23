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Haberler Magazin Oğuzhan Koç ilk kez konuştu! Evli yönetmenle yasak aşk skandalı sonrası gerçekler ortaya çıktı o detay gözlerden kaçmadı: "Demet Özdemir eve dönmüş"

Oğuzhan Koç ilk kez konuştu! Evli yönetmenle yasak aşk skandalı sonrası gerçekler ortaya çıktı o detay gözlerden kaçmadı: "Demet Özdemir eve dönmüş"

Oğuzhan Koç ilk kez konuştu! Evli yönetmenle yasak aşk skandalı sonrası gerçekler ortaya çıktı, o detay gözlerden kaçmadı. Geçtiğimiz hafta olay iddialarla gündeme gelen 7 aylık evli çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, evlilikleri hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde. Demet Özdemir'in ardından Oğuzhan Koç, önceki gün İstinye'de trafikte görüntülendi. Düşünceli gözüken ünlü şarkıcı, özel hayatıyla ilgili iddialar hakkında bakın neler söyledi.

23.03.2023 09:39 - Son Güncelleme: 23.03.2023 09:43
Oğuzhan Koç ilk kez konuştu! Evli yönetmenle yasak aşk skandalı sonrası gerçekler ortaya çıktı o detay gözlerden kaçmadı: Demet Özdemir eve dönmüş

"DEMET ÖZDEMİR EVE DÖNMÜŞ"

Oğuzhan Koç ilk kez konuştu! Evli yönetmenle yasak aşk skandalı sonrası gerçekler ortaya çıktı, o detay gözlerden kaçmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Oğuzhan Koç ilk kez konuştu! Evli yönetmenle yasak aşk skandalı sonrası gerçekler ortaya çıktı o detay gözlerden kaçmadı: Demet Özdemir eve dönmüş

2021 yılının başında ilişkilerinin ilan etmeleri ile magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliğinde neler oluyor?

Oğuzhan Koç ilk kez konuştu! Evli yönetmenle yasak aşk skandalı sonrası gerçekler ortaya çıktı o detay gözlerden kaçmadı: Demet Özdemir eve dönmüş

Ünlü çift geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanmıştı.

Oğuzhan Koç ilk kez konuştu! Evli yönetmenle yasak aşk skandalı sonrası gerçekler ortaya çıktı o detay gözlerden kaçmadı: Demet Özdemir eve dönmüş

Çift 29 Ağustos'ta da şaşalı bir düğünle evlenmişti.

Oğuzhan Koç ilk kez konuştu! Evli yönetmenle yasak aşk skandalı sonrası gerçekler ortaya çıktı o detay gözlerden kaçmadı: Demet Özdemir eve dönmüş

Magazin gündemi iki gündür isim verilmeden ortaya atılan bir dedikoduyu konuşuyordu.

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