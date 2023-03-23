Oğuzhan Koç ilk kez konuştu! Evli yönetmenle yasak aşk skandalı sonrası gerçekler ortaya çıktı o detay gözlerden kaçmadı: "Demet Özdemir eve dönmüş"
Oğuzhan Koç ilk kez konuştu! Evli yönetmenle yasak aşk skandalı sonrası gerçekler ortaya çıktı, o detay gözlerden kaçmadı. Geçtiğimiz hafta olay iddialarla gündeme gelen 7 aylık evli çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, evlilikleri hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde. Demet Özdemir'in ardından Oğuzhan Koç, önceki gün İstinye'de trafikte görüntülendi. Düşünceli gözüken ünlü şarkıcı, özel hayatıyla ilgili iddialar hakkında bakın neler söyledi.
23.03.2023 09:39 - Son Güncelleme: 23.03.2023 09:43