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Haberler Magazin Hadise giyim odasına girdi öyle pozlar verdi ki... O isimle birbirlerine yazdıkları yorumlar ifşa olmuştu: "Süper kahramanım"

Hadise giyim odasına girdi öyle pozlar verdi ki... O isimle birbirlerine yazdıkları yorumlar ifşa olmuştu: "Süper kahramanım"

Hadise giyim odasına girdi öyle pozlar verdi ki... O isimle birbirlerine yazdıkları yorumlar ifşa olmuştu. Giyim odasından peş peşe paylaşımlar yapan Hadise Instagram pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Hadise'nin "Ben bir süper kahramanım" paylaşımına ilk yorum ise bir dönem küs olduğu Aslışah Alkoçlar'dan geldi.

23.03.2023 09:11 - Son Güncelleme: 23.03.2023 10:18
Hadise giyim odasına girdi öyle pozlar verdi ki... O isimle birbirlerine yazdıkları yorumlar ifşa olmuştu: Süper kahramanım

"BEN BİR SÜPER KAHRAMANIM"

Hadise giyim odasına girdi öyle pozlar verdi ki... O isimle birbirlerine yazdıkları yorumlar ifşa olmuştu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise giyim odasına girdi öyle pozlar verdi ki... O isimle birbirlerine yazdıkları yorumlar ifşa olmuştu: Süper kahramanım

Son dönemde aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise Instagram pozlarıyla adından söz ettirdi.

Hadise giyim odasına girdi öyle pozlar verdi ki... O isimle birbirlerine yazdıkları yorumlar ifşa olmuştu: Süper kahramanım

Sosyal medyada peş peşe paylaştığı bu karelere "Ben bir süper kahramanım" notunu yazan Hadise'ye kısa sürede yorum yağdı.

Hadise giyim odasına girdi öyle pozlar verdi ki... O isimle birbirlerine yazdıkları yorumlar ifşa olmuştu: Süper kahramanım

Hadise'ye yorum yapanlar arasında Aslışah Alkoçlar da var...

Hadise giyim odasına girdi öyle pozlar verdi ki... O isimle birbirlerine yazdıkları yorumlar ifşa olmuştu: Süper kahramanım

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