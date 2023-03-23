Hadise giyim odasına girdi öyle pozlar verdi ki... O isimle birbirlerine yazdıkları yorumlar ifşa olmuştu: "Süper kahramanım"
Hadise giyim odasına girdi öyle pozlar verdi ki... O isimle birbirlerine yazdıkları yorumlar ifşa olmuştu. Giyim odasından peş peşe paylaşımlar yapan Hadise Instagram pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Hadise'nin "Ben bir süper kahramanım" paylaşımına ilk yorum ise bir dönem küs olduğu Aslışah Alkoçlar'dan geldi.
23.03.2023 09:11 - Son Güncelleme: 23.03.2023 10:18
"BEN BİR SÜPER KAHRAMANIM"
Hadise giyim odasına girdi öyle pozlar verdi ki... O isimle birbirlerine yazdıkları yorumlar ifşa olmuştu...
Sosyal medyada peş peşe paylaştığı bu karelere "Ben bir süper kahramanım" notunu yazan Hadise'ye kısa sürede yorum yağdı.