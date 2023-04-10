Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti aralarındaki o gerçekle şaşırttı! Duyan küçük dilini yuttu meğer aralarında... 7 ay önce evlenmişlerdi!

7 ay önce dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çiftinin evliliklerinde bir süredir çatlaklar olduğu konuşuluyor. Oğuzhan Koç ve yakın arkadaşı İbrahim Büyükak, önceki akşam Yeniköy'deki bir mekan çıkışında görüntülendi ve Koç gazetecileri görünce sinirlendi. Yüzüğü sorulunca, "Yüzük takan birisi değildim zaten... Hiçbir zaman da takmadım. Özel hayatımla ilgili konuşmayacağım" yanıtını veren ünlü isim ve biricik eşinin yaşı merak edildi. Yaş farkını duyan inanamadı! Meğer çiftin arasında...