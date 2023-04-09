RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Berdan Mardini Barbie oldu sosyal medya yıkıldı: "Bunu da gördü gözler" Ebru Şahin, Hande Erçel, Pınar Deniz derken o da Barbie akımına uydu

Berdan Mardini Barbie oldu sosyal medya yıkıldı: "Bunu da gördü gözler" Ebru Şahin, Hande Erçel, Pınar Deniz derken o da Barbie akımına uydu

Berdan Mardini Barbie oldu sosyal medya yıkıldı. "Bunu da gördü gözler" , "Berdan taytini oldu sana Barbie" yorumlarıyla sosyal medyada gündem olan Berdan Mardini, Barbie akımına uydu. Ebru Şahin, Hande Erçel, Pınar Deniz gibi birçok ünlü hayranları tarafından yapılan görsellerle gündeme gelirken Mardini de bu durumdan nasibiini aldı. Bir hayranının yaptığı görseli paylaşan Berdan Mardini herkesi kahkahaya boğdu.

09.04.2023 13:51 - Son Güncelleme: 09.04.2023 13:51
Berdan Mardini Barbie oldu sosyal medya yıkıldı: Bunu da gördü gözler Ebru Şahin, Hande Erçel, Pınar Deniz derken o da Barbie akımına uydu

"BUNU DA GÖRDÜ GÖZLER"

Berdan Mardini Barbie oldu sosyal medya yıkıldı. Ebru Şahin, Hande Erçel, Pınar Deniz derken o da Barbie akımına uydu. Sosyal medya akımlarına bir yenisi daha eklendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Berdan Mardini Barbie oldu sosyal medya yıkıldı: Bunu da gördü gözler Ebru Şahin, Hande Erçel, Pınar Deniz derken o da Barbie akımına uydu

Son günlerde sosyal medya platformlarına girenler sürekli olarak karşılarında pembe pırıltılı bir zeminin üzerine yazılmış kocaman 'Barbie' yazısıyla ve Margot Robbie'nin ışıltılı gülüşüyle karşılaşıyor. Hatta sürekli önümüze düşen bu paylaşımlar başka bir akımın daha kapısını açtı; 'Barbie akımı'

Berdan Mardini Barbie oldu sosyal medya yıkıldı: Bunu da gördü gözler Ebru Şahin, Hande Erçel, Pınar Deniz derken o da Barbie akımına uydu

Sosyal medyadaki Barbie çılgınlığına ünlüler de katıldı. Herkes kendi fotoğrafını Barbie posterinin içine yerleştirip profil resmi yapmaya devam ediyor.

Berdan Mardini Barbie oldu sosyal medya yıkıldı: Bunu da gördü gözler Ebru Şahin, Hande Erçel, Pınar Deniz derken o da Barbie akımına uydu

Bir hayranının hazırladığı Barbie görselini paylaşan Berdan Mardini herkesi kahkahaya boğdu.

Berdan Mardini Barbie oldu sosyal medya yıkıldı: Bunu da gördü gözler Ebru Şahin, Hande Erçel, Pınar Deniz derken o da Barbie akımına uydu

Katıldığı bir yarışmada Berdan Mardini'nin 180 bin TL alarak diğer yarışmacıları solladığı ileri sürülmüştü.

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