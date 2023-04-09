Berdan Mardini Barbie oldu sosyal medya yıkıldı: "Bunu da gördü gözler" Ebru Şahin, Hande Erçel, Pınar Deniz derken o da Barbie akımına uydu

Son günlerde sosyal medya platformlarına girenler sürekli olarak karşılarında pembe pırıltılı bir zeminin üzerine yazılmış kocaman 'Barbie' yazısıyla ve Margot Robbie'nin ışıltılı gülüşüyle karşılaşıyor. Hatta sürekli önümüze düşen bu paylaşımlar başka bir akımın daha kapısını açtı; 'Barbie akımı'