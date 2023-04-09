Berdan Mardini Barbie oldu sosyal medya yıkıldı: "Bunu da gördü gözler" Ebru Şahin, Hande Erçel, Pınar Deniz derken o da Barbie akımına uydu
Berdan Mardini Barbie oldu sosyal medya yıkıldı. "Bunu da gördü gözler" , "Berdan taytini oldu sana Barbie" yorumlarıyla sosyal medyada gündem olan Berdan Mardini, Barbie akımına uydu. Ebru Şahin, Hande Erçel, Pınar Deniz gibi birçok ünlü hayranları tarafından yapılan görsellerle gündeme gelirken Mardini de bu durumdan nasibiini aldı. Bir hayranının yaptığı görseli paylaşan Berdan Mardini herkesi kahkahaya boğdu.
09.04.2023 13:51 - Son Güncelleme: 09.04.2023 13:51
"BUNU DA GÖRDÜ GÖZLER"
Berdan Mardini Barbie oldu sosyal medya yıkıldı. Ebru Şahin, Hande Erçel, Pınar Deniz derken o da Barbie akımına uydu. Sosyal medya akımlarına bir yenisi daha eklendi.
Katıldığı bir yarışmada Berdan Mardini'nin 180 bin TL alarak diğer yarışmacıları solladığı ileri sürülmüştü.