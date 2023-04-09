Muazzez Ersoy filtresiz fotoğraf yorumuyla olay oldu! İzel'i harcadığı o kare hatırlatıldı: "İnsanın eliyle yüzü arasında 30 yıl fark..."
Muazzez Ersoy filtresiz fotoğraf yorumuyla oay oldu! Yaptığı açıklamayla dikkat çeken Muazzez Ersoy'a İzel'i harcadığı o kare hatırlatıldı. Filtre konusunda, "İnsanın eliyle yüzünün arasında 30 yıl fark olmamalı. Öyle bir photoshop yapıyorlar ki, anneleri görse tanıyamaz. Ben bu konuda kendimi öncü olarak kabul ediyorum." diyen 64 yaşındaki Muazzez Ersoy, sosyal medya gündeminde.
Verdiği bir röportajda, "İnsanın eliyle yüzünün arasında 30 yıl fark olmamalı. Öyle bir photoshop yapıyorlar ki, anneleri görse tanıyamaz. Ben bu konuda kendimi öncü olarak kabul ediyorum." diyen Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy son hali ve sosyal medya filtreleriyle sosyal medya gündeminde.
İZEL'İ FENA HARCADI
Çelik, Ercan, İbrahim Tatlıses, Zara ve Kutsi 'nin de yer aldığı bir fotoğraf karesi ile geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen Muazzez Ersoy'a, "Muazzez Ersoy hepsinden genç" , "İzel'i fena harcamış" , "Adeta şampiyonlar ligi kadrosu" yorumları yapılmıştı. O kare yeniden gündem oldu.
UÇAKTA POZ VERDİLER
Muazzez Ersoy, Instagram hesabından İbrahim Tatlıses, Ercan Saatçi, İzel, Çelik, Kutsi, Zara gibi usta isimlerle uçakta çektirdiği fotoğrafı paylaştı.