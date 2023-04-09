Muazzez Ersoy filtresiz fotoğraf yorumuyla olay oldu! İzel'i harcadığı o kare hatırlatıldı: "İnsanın eliyle yüzü arasında 30 yıl fark..."

Verdiği bir röportajda, "İnsanın eliyle yüzünün arasında 30 yıl fark olmamalı. Öyle bir photoshop yapıyorlar ki, anneleri görse tanıyamaz. Ben bu konuda kendimi öncü olarak kabul ediyorum." diyen Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy son hali ve sosyal medya filtreleriyle sosyal medya gündeminde.