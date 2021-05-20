Oğuz Yılmaz-İbrahim Tatlıses gerilimi sosyal medyaya damga vurdu! 'Küs gitti' iddiasına jet hızıyla yanıt geldi
Oğuz Yılmaz-İbrahim Tatlıses gerilimi sosyal medyaya damga vurdu! 'Küs gitti' iddiasına jet hızıyla yanıt geldi… Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Oğuz Yılmaz'ın, İbrahim Tatlıses ile küs olduğu iddia edildi. Yıllar önce programında ağırladığı Oğuz Yılmaz'a alaycı şekilde ''Benderesinde dinledim çağırdım'' diyerek davet eden İbrahim Tatlıses'ten ise iddialara yanıt gecikmedi. Tatlıses, programında çekilmiş bir kareyi sosyal medya hesabında paylaşarak taziye mesajı yayınladı. İşte detaylar…
20.05.2021 20:25
- Son Güncelleme: 20.05.2021 20:25
Vefat haberiyle sevenlerini yasa boğan Oğuz Yılmaz, yıllar önce İbrahim Tatlıses'in programına konuk olmuştu.
İbrahim Tatlıses, daha önce de birçok kez programına davet ettiği Oğuz Yılmaz'ı ilk kez çağırmış gibi alaycı şekilde ''Benderesinde dinledim çağırdım'' anons etmişti.
Bu duruma üzülen Oğuz Yılmaz da İbrahim Tatlıses'e neden böyle bir anonsta bulunduğunu sormuştu. Tatlıses ise Oğuz Yılmaz'a İbrahim Tatlıses tehditler savurmuştu.
Söylemezsem Olmaz sunucuları bu anları hatırlatıp İbrahim Tatlıses'i eleştirdi. Bircan Bali programda "Yılmaz İbo'ya küs gitti" iddiasında bulundu.
İBRAHİM TATLISES'TEN YANIT GECİKMEDİ
İbrahim Tatlıses ise sosyal medya hesabında iddialara yanıt niteliğinde bir paylaşımda bulundu. Programında Oğuz Yılmaz ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram sayfasında yayınlayan Tatlıses, şu ifadeleri kullandı.