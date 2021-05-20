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Alev Alev’in Ozan’ı Berkay Ateş bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte memleketi…

Alev Alev'in Ozan'ı Berkay Ateş bakın aslen nereliymiş! Başrollerini Demet Evgar, Cihangir Ceyhan, Dilan Çiçek Deniz ile paylaştığı Alev Alev dizisinde Ozan Akınsel karakterine can veren Berkay Ateş, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Çukur dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilip araştırılıyor. İnternet kullanıcıları, "Berkay Ateş nereli?" sorusunu aratıyor. Cevabı duyanlar ise inanamıyor. İşte ünlü oyuncu Berkay Ateş'in memleketi…

20.05.2021 20:40 - Son Güncelleme: 20.05.2021 20:40
Alev Alev’in Ozan’ı Berkay Ateş bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte memleketi…

Alev Alev dizisinde Ozan Akınsel karakterine can veren Berkay Ateş, son dönemin popüler isimleri arasında yer alıyor.

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Alev Alev’in Ozan’ı Berkay Ateş bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte memleketi…

Berkay Ateş'in hayranları oyuncunun özel hayatını merak edip araştırıyor. Ateş'in memleketini duyanlar ise inanamıyor. İşte başta Berkay Ateş olmak üzere ünlü isimler ve memleketleri…

Alev Alev’in Ozan’ı Berkay Ateş bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte memleketi…

Burak Özçivit – Gaziantep

Alev Alev’in Ozan’ı Berkay Ateş bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte memleketi…

Hande Erçel – Balıkesir

Alev Alev’in Ozan’ı Berkay Ateş bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte memleketi…

Murat Ünalmış – Kayseri