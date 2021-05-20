Alev Alev’in Ozan’ı Berkay Ateş bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte memleketi…
Alev Alev'in Ozan'ı Berkay Ateş bakın aslen nereliymiş! Başrollerini Demet Evgar, Cihangir Ceyhan, Dilan Çiçek Deniz ile paylaştığı Alev Alev dizisinde Ozan Akınsel karakterine can veren Berkay Ateş, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Çukur dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilip araştırılıyor. İnternet kullanıcıları, "Berkay Ateş nereli?" sorusunu aratıyor. Cevabı duyanlar ise inanamıyor. İşte ünlü oyuncu Berkay Ateş'in memleketi…
20.05.2021 20:40
- Son Güncelleme: 20.05.2021 20:40