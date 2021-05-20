Hülya Avşar annesinin kopyası oldu! Son halini görenler şaştı kaldı değişimi sosyal medyaya damga vurdu

Hülya Avşar annesinin kopyası oldu! Son halini görenler şaştı kaldı… Masumiyet dizisinde can verdiği Hale karakteriyle yıllar sonra ekranlara dönen Hülya Avşar, geçtiğimiz haftalarda yüzüne uygulanan filtre ile sosyal medyanın diline düşmüştü. Filtreli hali ile uzun süre TT olan Avşar kızı, son olarak yüzüne kırışık açıcı dolgu uyguladığı iddiasıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun son hali ise annesi Emral Avşar'a benzetildi. 57 yaşındaki Hülya Avşar'ın değişimi görenler dönüp bir daha baktı. İşte Hülya Avşar'ın sosyal medyayı sallayan son hali…

20.05.2021 19:50 - Son Güncelleme: 20.05.2021 19:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





