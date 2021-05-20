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Hülya Avşar annesinin kopyası oldu! Son halini görenler şaştı kaldı değişimi sosyal medyaya damga vurdu

Hülya Avşar annesinin kopyası oldu! Son halini görenler şaştı kaldı… Masumiyet dizisinde can verdiği Hale karakteriyle yıllar sonra ekranlara dönen Hülya Avşar, geçtiğimiz haftalarda yüzüne uygulanan filtre ile sosyal medyanın diline düşmüştü. Filtreli hali ile uzun süre TT olan Avşar kızı, son olarak yüzüne kırışık açıcı dolgu uyguladığı iddiasıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun son hali ise annesi Emral Avşar'a benzetildi. 57 yaşındaki Hülya Avşar'ın değişimi görenler dönüp bir daha baktı. İşte Hülya Avşar'ın sosyal medyayı sallayan son hali…

20.05.2021 19:50 - Son Güncelleme: 20.05.2021 19:50
Hülya Avşar annesinin kopyası oldu! Son halini görenler şaştı kaldı değişimi sosyal medyaya damga vurdu

Masumiyet'te Hale karakterini canlandıran Hülya Avşar, dizide yüzüne uygulanan filtre sonrası TT olmuştu.

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Hülya Avşar annesinin kopyası oldu! Son halini görenler şaştı kaldı değişimi sosyal medyaya damga vurdu

Avşar, "Çok yakışmış diziye, mimikleri müthiş" diye yazan bir takipçisine "Ben de aynı fikirdeyim" yanıtı vererek durumu ti'ye almıştı.

Hülya Avşar annesinin kopyası oldu! Son halini görenler şaştı kaldı değişimi sosyal medyaya damga vurdu

Hülya Avşar şimdi ise yüzüne kırışık açıcı dolgu uyguladığı iddiasıyla gündeme geldi. Avşar'ın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmazken ünlü oyuncu son haliyle annesi Emral Avşar'a benzetildi.

Hülya Avşar annesinin kopyası oldu! Son halini görenler şaştı kaldı değişimi sosyal medyaya damga vurdu

57 yaşındaki Hülya Avşar'ın değişimi sonrası annesi ile benzerlikleri sosyal medyada hızla yayıldı. İşte başta Hülya Avşar olmak üzere ünlü isimler ve anneleri…

Hülya Avşar annesinin kopyası oldu! Son halini görenler şaştı kaldı değişimi sosyal medyaya damga vurdu

Amine Gülşe