Öğrenenler mosmor oldu! 'Herkesten beklerdim senden asla!' Dövmeli Tolga... Masterchef Tolga hakkında bakın hangi gerçek ortaya çıktı!
MasterChef Türkiye'nin bu sezon en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Tolga Şener hakkında bir çok soru gündeme geldi. Son bölümde gözü bantlı Atike için yarışma arkadaşları bir jest yaparak hep beraber gözlerine bant çekti. Jüri üyeleri de Tolga'ya 'Sanki Tolga hep böyleymiş de Atike Tolga'ya destek için takmış gibi duyuruyor.' diyerek espiri yaparken stüdyodakiler kahkahalara boğuldu. Peki, MasterChef Tolga kimdir kaç yaşında ve nereli? Tolga Şener'in mesleği ne, evli mi, eşi kim? İşte detaylar…
Gözünün iltihap kaptığını dile getiren Atike Bozkaya, "'Bir gecede oldu her şey. Göz ağrısı başladı ve göz kapağımın üstü kalınlaştı. İltihap kapmış, kornea çizilmiş. Görmede biraz kayıp var ve ışık hassasiyeti var. İlaç verdi doktor ve kapalı kalması gerekiyor. Ama sıkıntı çıkaracak şey değil, daha önce de yaşamıştım bunu.'' dedi.
Atike yarışmaya gözü bantlı şekilde devam ederken yarışma arkadaşları da kendisini iyi hissetmesi için son bölüme gözlerinde bantla katıldı. Jüri üyesi Somer Sivrioğlu takılmadan geçemedi.
Sivrioğlu Tolga'ya, 'Sanki Tolga hep böyleymiş de Atike Tolga'ya destek için takmış gibi duyuruyor.' esprisinde bulundu.
Öte yandan 31 yaşındaki yarışmacıyla ilgili o bilgiyi duyanlar şaştı kaldı. Masterchef yarışmasında fırtınalar estiren isimler arasında boy gösteren Tolga Şener, izleyenlere mükemmel bir seyir keyfi veriyordu.
Eğlenceli, sempatik, iddialı ve hırslı bir yarışmacı olduğunu gösteren Tolga Şener'in dövmeleri de dikkatleri üzerine çekiyordu. Vücudunda birçok dövmesi bulunan Tolga Şener'in farklı ve havalı tarzı, hayranlarını şok ediyordu.