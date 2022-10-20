Hababam Sınıfı'nın Semra hocasının son haline bakın o şimdi 66 yaşında! Bambaşka bir işi olan Semra Özdamar'ı görenler: "Yıllar acımamış"
Hababam Sınıfı'nın Semra hocasının son haline bakın o şimdi 66 yaşında! Bambaşka bir işi olan Semra Özdamar'ı görenler, "Yıllar Yeşilçam güzeline acımamış" yorumları yaptı. Yeşilçam oyuncularından Semra Özdamar'ın hayatı ve kariyeri filmin tekrarlarının yayına girmesiyle merak konusu oldu. Hababam Sınıfı'nın unutulmaz efsane isimleri arasında yer alan Semra Özdamar şimdilerde bambaşka bir iş yapıyor. İşte Hababam Sınıfı'nın Semra hocasının son hali ve yeni işi...
"YILLAR ACIMAMIŞ"
Hababam Sınıfı'nın Semra hocasının son haline bakın o şimdi 66 yaşında! Bambaşka bir işi olan Semra Özdamar'ı görenler, "Yıllar acımamış" diyor.
Televizyon ekranlarında tekrar tekrar yayımlanan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Semra öğretmen karakteriyle tanınan Semra Özdamar 1978'de sinemayı bıraktı ve başka bir alana yöneldi. İşte güzelliği ile o döneme damga vuran oyuncunun son hali ve yeni mesleği...
Mahmut Hoca sınıfı Semra Hoca'ya iyi davranması konusunda uyarır, fakat sınıf Mahmut Hoca'yı dinlemez. Daha ilk uyarıda öğretmenler odasında oturan Semra Hoca'yı temizlik kolu olarak odadan çıkartan sınıfın öğrencileri öğretmenler odasında sigara içer. Mahmut Hoca öğrencileri yakalar ve ilk hataları olduğu için uyarır.
Şaban'ın, Semra Hoca'ya aşık olduğunu öğrenen Ferit ve Necmi kendi elleriyle Semra Hoca'dan diyerek Şaban'a aşk mektubu yazarlar ve Şaban bu mektupları okuyunca çok mutlu olur ve o da Semra Hoca'ya aşk mektupları yazmaya başlar ve mektupları posta kutusunun içine atar. Şaban'ın cevaplarını okuyan Ferit ve Necmi daha da çok mektup yazmaya başlarlar.