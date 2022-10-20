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Haberler Magazin CZN Burak'ın aylık geliri ortaya çıktı ortalık yıkıldı! O rakam sosyal medyada alay konusu oldu: "Dili sürçtü herhalde, saatlik bile değildir"

CZN Burak'ın aylık geliri ortaya çıktı ortalık yıkıldı! O rakam sosyal medyada alay konusu oldu: "Dili sürçtü herhalde, saatlik bile değildir"

CZN Burak'ın aylık geliri ortaya çıktı ortalık yıkıldı! O rakam sosyal medyada alay konusu oldu. CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in aylık geliri gündeme bomba gibi düştü. "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandığı davayla adından söz ettiren ve muhabirlere gergin tavırlar sergileyen CZN Burak mahkemede aylık gelirini açıklayınca olanlar oldu. Mesut Özil'den Cem Yılmaz'a, Katar Kralı Temim bin Hamad'dan Ronaldo'ya pek çok dünyaca ünlü ismi ağırlayan CZN Burak aylık bakın ne kadar alıyormuş...

20.10.2022 16:20 - Son Güncelleme: 20.10.2022 16:29
CZN Burak’ın aylık geliri ortaya çıktı ortalık yıkıldı! O rakam sosyal medyada alay konusu oldu: Dili sürçtü herhalde, saatlik bile değildir

"DİLİ SÜRÇTÜ HERHALDE SAATLİK BİLE DEĞİLDİR"

CZN Burak'ın aylık geliri ortaya çıktı ortalık yıkıldı! O rakam sosyal medyada alay konusu oldu.

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CZN Burak’ın aylık geliri ortaya çıktı ortalık yıkıldı! O rakam sosyal medyada alay konusu oldu: Dili sürçtü herhalde, saatlik bile değildir

CZN Burak ve babası İsmail Özdemir, bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılanıyordu. İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Muhammed Burak Özdemir ile avukatları katıldı.

CZN Burak’ın aylık geliri ortaya çıktı ortalık yıkıldı! O rakam sosyal medyada alay konusu oldu: Dili sürçtü herhalde, saatlik bile değildir

Mahkeme, istinaf mahkemesinin bozma kararına uyulmasına karar verdi. Mahkeme, dava konusu yerin ön görünüm bölgesinin dışında kalması ve sadece etkilenme bölgesinde yer almasını dikkate alarak ilgili kanunlara göre sanıkların eylemlerinin suç kapsamına girmediğini bildirdi.

CZN Burak’ın aylık geliri ortaya çıktı ortalık yıkıldı! O rakam sosyal medyada alay konusu oldu: Dili sürçtü herhalde, saatlik bile değildir

Dava konusu işletmenin eski haline getirilmesini de dikkate alan mahkeme, sanıklar hakkında ayrı ayrı düşme kararı verdi.

CZN Burak’ın aylık geliri ortaya çıktı ortalık yıkıldı! O rakam sosyal medyada alay konusu oldu: Dili sürçtü herhalde, saatlik bile değildir

"AYLIK GELİRİM 30 BİN TL"

Sanık Muhammed Burak Özdemir kimlik sorgusunda, işletmeci olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu belirtti.

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