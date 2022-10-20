CZN Burak'ın aylık geliri ortaya çıktı ortalık yıkıldı! O rakam sosyal medyada alay konusu oldu: "Dili sürçtü herhalde, saatlik bile değildir"

CZN Burak ve babası İsmail Özdemir, bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılanıyordu. İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Muhammed Burak Özdemir ile avukatları katıldı.