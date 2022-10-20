CZN Burak'ın aylık geliri ortaya çıktı ortalık yıkıldı! O rakam sosyal medyada alay konusu oldu: "Dili sürçtü herhalde, saatlik bile değildir"
CZN Burak'ın aylık geliri ortaya çıktı ortalık yıkıldı! O rakam sosyal medyada alay konusu oldu. CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in aylık geliri gündeme bomba gibi düştü. "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandığı davayla adından söz ettiren ve muhabirlere gergin tavırlar sergileyen CZN Burak mahkemede aylık gelirini açıklayınca olanlar oldu. Mesut Özil'den Cem Yılmaz'a, Katar Kralı Temim bin Hamad'dan Ronaldo'ya pek çok dünyaca ünlü ismi ağırlayan CZN Burak aylık bakın ne kadar alıyormuş...
20.10.2022 16:20 - Son Güncelleme: 20.10.2022 16:29
"DİLİ SÜRÇTÜ HERHALDE SAATLİK BİLE DEĞİLDİR"
CZN Burak'ın aylık geliri ortaya çıktı ortalık yıkıldı! O rakam sosyal medyada alay konusu oldu.
CZN Burak ve babası İsmail Özdemir, bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılanıyordu. İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Muhammed Burak Özdemir ile avukatları katıldı.