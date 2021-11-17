Sosyal medya minik öğrencilerin 'Bilmem mi?' ve 'Martılar' performanslarını konuşuyor! Videoyu izleyen Sefo ve Edis...

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir okulda öğrenciler tenefüste oynarken Edis ve Sefo'nun şarkılarıyla coştu. Okul yönetimi tarafından açılan iki şarkıya öğrenciler de eşlik edince ortalık şenlik alanına döndü. Eğlenceli görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Ünlü şarkıcıların da izleyip paylaştığı video böylelikle milyonlarca kişiye ulaştı. Minik öğrencilerin şarkılarına bağırarak eşlik etmesi iki sanatçıyı da çok mutlu etti.