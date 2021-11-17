Sosyal medya minik öğrencilerin 'Bilmem mi?' ve 'Martılar' performanslarını konuşuyor! Videoyu izleyen Sefo ve Edis...
Son zamanların en çok dinlenen parçaları arasında yer alan 'Bilmem mi' ve 'Martılar' İstanbul Küçükçekmece'de bir okulun teneffüs saatinde öğrencileri eğlendirmek için okul yönetimi tarafından çalındı. Küçük öğrencilerin Edis ve Sefo adıyla bilen Seyfullah Sağır'ın şarkıları eşliğinde bir hayli eğlendiği görüntüler sosyal medyada viral oldu. Sağır videoyu izledikten sonra okulda konser vermek istedi. Ünlü rapçinin çağrısına Küçükçekmece Belediyesi'nden yanıt gecikmedi.
17.11.2021 13:38
- Son Güncelleme: 17.11.2021 13:51
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir okulda öğrenciler tenefüste oynarken Edis ve Sefo'nun şarkılarıyla coştu. Okul yönetimi tarafından açılan iki şarkıya öğrenciler de eşlik edince ortalık şenlik alanına döndü. Eğlenceli görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Ünlü şarkıcıların da izleyip paylaştığı video böylelikle milyonlarca kişiye ulaştı. Minik öğrencilerin şarkılarına bağırarak eşlik etmesi iki sanatçıyı da çok mutlu etti.
SEFO HEMEN KONSER TEKLİF ETTİ
Videoyu kendi hesabından paylaşan Rapçi Sefo o okulda konser vermek istediğini dile getirdi.
O anların görüntülendiği tweeti alıntılayan Sefo, "Küçükçekmece'deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz?" diye sordu.