Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan’ı Hürrem Sultan hakkında bakın neler söyledi! Pelin Karahan’dan bomba Meryem Uzerli itirafı!

PELİN KARAHAN'DAN MERYEM UZERLİ AÇIKLAMASI

"Kıbrıs-İstanbul arası mekik dokumak zor oluyor" diyen Karahan, "Öğlen geldim, çocukları gezdirmeye çıkardık. Daha sonra tekrar Kıbrıs'a gideceğim" dedi. "Özlem ağır basıyor" diyen oyuncu, "Biraz yorulacağız, yapacak bir şey yok" dedi.