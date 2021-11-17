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Haberler Magazin Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan’ı Hürrem Sultan hakkında bakın neler söyledi! Pelin Karahan’dan bomba Meryem Uzerli itirafı!

Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan’ı Hürrem Sultan hakkında bakın neler söyledi! Pelin Karahan’dan bomba Meryem Uzerli itirafı!

Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı Hürrem Sultan hakkında bakın neler söyledi! Pelin Karahan'ın Meryem Uzerli itirafı gündeme bomba gibi düştü. "Tükenmişlik sendromu" yaşadığı gerekçesiyle "Muhteşem Yüzyıl"ı bırakan Meryem Uzerli için "Yaptığı şımarıklıktı" açıklamasını yapan Timur Savcı'nın ardından Pelin Karahan da konuştu. Oyuncu Pelin Karahan, Meryem Uzerli hakkında bakın neler söyledi.

17.11.2021 12:16 - Son Güncelleme: 17.11.2021 12:16
Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan’ı Hürrem Sultan hakkında bakın neler söyledi! Pelin Karahan’dan bomba Meryem Uzerli itirafı!

Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah SultanHürrem Sultan hakkında bakın neler söyledi! Pelin Karahan'dan bomba Meryem Uzerli itirafı!

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Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan’ı Hürrem Sultan hakkında bakın neler söyledi! Pelin Karahan’dan bomba Meryem Uzerli itirafı!

Sevilen oyuncu Pelin Karahan, Kıbrıs Zafere Doğru'nun başrolünü üstleniyor. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Mihrimah karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, o dönem sıkı dost olduğu Meryem Uzerli hakkında dikkat çeken açıklamada bulundu.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan’ı Hürrem Sultan hakkında bakın neler söyledi! Pelin Karahan’dan bomba Meryem Uzerli itirafı!

Çekimlere verilen aradan fırsat bulup İstanbul'a geldiğini söyleyen Karahan, "Haftanın yarısı burada diğer yarısı Kıbrıs'tayım. Her fırsatta ailemi görmeye geliyorum" diye konuştu.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan’ı Hürrem Sultan hakkında bakın neler söyledi! Pelin Karahan’dan bomba Meryem Uzerli itirafı!

PELİN KARAHAN'DAN MERYEM UZERLİ AÇIKLAMASI

"Kıbrıs-İstanbul arası mekik dokumak zor oluyor" diyen Karahan, "Öğlen geldim, çocukları gezdirmeye çıkardık. Daha sonra tekrar Kıbrıs'a gideceğim" dedi. "Özlem ağır basıyor" diyen oyuncu, "Biraz yorulacağız, yapacak bir şey yok" dedi.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan’ı Hürrem Sultan hakkında bakın neler söyledi! Pelin Karahan’dan bomba Meryem Uzerli itirafı!

"İMAJIM AYNI"

İmaj değişikliğine gittiği haberleriyle alakalı konuşan Karahan, "İmaj değişikliğine falan gittiğim yok, sadece fön çektiriyorum 'imaj' diye yazıyorlar. Saçlarımın rengi 9 aydır aynı" ifadelerini kullandı.

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