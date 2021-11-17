Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan’ı Hürrem Sultan hakkında bakın neler söyledi! Pelin Karahan’dan bomba Meryem Uzerli itirafı!
Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı Hürrem Sultan hakkında bakın neler söyledi! Pelin Karahan'ın Meryem Uzerli itirafı gündeme bomba gibi düştü. "Tükenmişlik sendromu" yaşadığı gerekçesiyle "Muhteşem Yüzyıl"ı bırakan Meryem Uzerli için "Yaptığı şımarıklıktı" açıklamasını yapan Timur Savcı'nın ardından Pelin Karahan da konuştu. Oyuncu Pelin Karahan, Meryem Uzerli hakkında bakın neler söyledi.
17.11.2021 12:16
- Son Güncelleme: 17.11.2021 12:16
Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı Hürrem Sultan hakkında bakın neler söyledi! Pelin Karahan'dan bomba Meryem Uzerli itirafı!
Sevilen oyuncu Pelin Karahan, Kıbrıs Zafere Doğru'nun başrolünü üstleniyor. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Mihrimah karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, o dönem sıkı dost olduğu Meryem Uzerli hakkında dikkat çeken açıklamada bulundu.