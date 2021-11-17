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Hayranının yüzüne işedi! Konserde idrarını yapan şarkıcı Sophia Urista açıklama yaptı: Sınırları...

Geçtiğimiz günlerde ABD'de bir konserde yaşanan olay dünya gündemine oturdu! Brass Against adlı müzik grubunun solisti Sophia Urista'nın konser sırasında binlerce kişinin önünde pantolonunu indirerek hayranının yüzüne işedi. Skandal olay sonrası açıklama yapan Sophia Urista "O gece sınırları çok zorladım. Yaşananlardan dolayı özür dilerim" diye konuştu.

17.11.2021 12:20 - Son Güncelleme: 17.11.2021 13:49
Hayranının yüzüne işedi! Konserde idrarını yapan şarkıcı Sophia Urista açıklama yaptı: Sınırları...

Sahnede pantolonunu indirdi hayranının üzerine çıkıp yüzüne işedi! Ünlü şarkıcı görenlerde mide bırakmadı yaptığı soytarılık...

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Hayranının yüzüne işedi! Konserde idrarını yapan şarkıcı Sophia Urista açıklama yaptı: Sınırları...

Sosyal medyayı sallayan olayın adresi Amerika Birleşik Devletleri. 11-14 Kasım tarihleri arasında ABD'nin Florida eyaletinin Daytona kentine düzenlenen Rockville festivalinde yaşanan bu olay kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. Ünlü şarkıcı sahneye şarkı söylediği esnada bir seyircinin yüzüne pisledi.

Hayranının yüzüne işedi! Konserde idrarını yapan şarkıcı Sophia Urista açıklama yaptı: Sınırları...

Brass Against grubu yaptıkları açıklamada Daytona'da devam eden müzik festivalinde güzel anlar yaşandığını ancak bu olayı kendilerinin de beklemediğini söylemişti.

Hayranının yüzüne işedi! Konserde idrarını yapan şarkıcı Sophia Urista açıklama yaptı: Sınırları...

Grup aynı zamanda böyle bir olayın bir daha yaşanmayacağının da altını çizmişti.

Hayranının yüzüne işedi! Konserde idrarını yapan şarkıcı Sophia Urista açıklama yaptı: Sınırları...

Yaşanan skandala tepkiler çığ gibi büyürken Brass Against adlı müzik grubunun solisti Sophia Urista'dan özür açıklaması geldi. Müzikte ve sahnede sınırları zorlayan bir sanatçı olduğuna vurgu yapan Urista, "O gece sınırları çok zorladım. Yaşananlardan dolayı özür dilerim" ifadesini kullandı.

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