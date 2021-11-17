Hayranının yüzüne işedi! Konserde idrarını yapan şarkıcı Sophia Urista açıklama yaptı: Sınırları...

Yaşanan skandala tepkiler çığ gibi büyürken Brass Against adlı müzik grubunun solisti Sophia Urista'dan özür açıklaması geldi. Müzikte ve sahnede sınırları zorlayan bir sanatçı olduğuna vurgu yapan Urista, "O gece sınırları çok zorladım. Yaşananlardan dolayı özür dilerim" ifadesini kullandı.