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Haberler Magazin Kardeşlerim’in güzeller güzeli Asiye’si kumsal pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyada şov yaptı

Kardeşlerim’in güzeller güzeli Asiye’si kumsal pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyada şov yaptı

Atv'ni reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Asiye karakterini canlandıran ünlü oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Coşkun, bu kez kumsal pozlarıyla beğeni topladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede Instagram'da hızla yayılarak gündem oldu. Coşkun için "Daha güzelini görmedim", "Bayılıyorum sana" yorumları yapıldı. İşte Su Burcu Coşkun'un sosyal medyayı sallayan o pozları...

09.02.2022 23:27 - Son Güncelleme: 09.02.2022 23:27
Kardeşlerim’in güzeller güzeli Asiye’si kumsal pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyada şov yaptı

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla adından söz ettirdi.

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Kardeşlerim’in güzeller güzeli Asiye’si kumsal pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyada şov yaptı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, kumsalda verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kardeşlerim’in güzeller güzeli Asiye’si kumsal pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyada şov yaptı

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan fotoğraflar, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Kardeşlerim’in güzeller güzeli Asiye’si kumsal pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyada şov yaptı

Sosyal medya kullanıcıları, genç oyuncu için "Daha güzelini görmedim", "Bayılıyorum sana" yorumlarında bulundu.

Kardeşlerim’in güzeller güzeli Asiye’si kumsal pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyada şov yaptı

İltifat yağmuruna tutulan Coşkun, adeta sosyal medyayı salladı.

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