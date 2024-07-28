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Oğlu Harun Akaröz'ü kaybeden Safiye Soyman'ın feryadı yürekleri dağladı! "Nasıl dayanacağım!" Cenazeye Seda Sayan katılamayacak

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Safiye Soyman, oğlu Harun Akaröz'ün ani vefatıyla sarsıldı. Yüreğine dün evlat acısı düşen Safiye Soyman'ın bugün Bodrum'a geldi. "Nasıl dayanacağım sana, Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Melek oldu benim oğlum" diyerek feryat eden Soyman, gözyaşları döktü. Aynı zamanda cenazeye Safiye Soyman'ın yakın arkadaşı Seda Sayan'ın katılamayacağı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 14:56 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 15:13
Oğlu Harun Akaröz’ü kaybeden Safiye Soyman’ın feryadı yürekleri dağladı! Nasıl dayanacağım! Cenazeye Seda Sayan katılamayacak 1

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Safiye Soyman, oğlu Harun Akaröz'ün ani vefatıyla sarsıldı. Yüreğine dün evlat acısı düşen Safiye Soyman'ın bugün Bodrum'a geldi. "Nasıl dayanacağım sana, Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Melek oldu benim oğlum" diyerek feryat eden Soyman, gözyaşları döktü. Aynı zamanda cenazeye Safiye Soyman'ın yakın arkadaşı Seda Sayan'ın katılamayacağı öğrenildi.

Oğlu Harun Akaröz’ü kaybeden Safiye Soyman’ın feryadı yürekleri dağladı! Nasıl dayanacağım! Cenazeye Seda Sayan katılamayacak 2

63 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman'ın oğlu Harun, yaklaşık 24 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele ediyordu.

Oğlu Harun Akaröz’ü kaybeden Safiye Soyman’ın feryadı yürekleri dağladı! Nasıl dayanacağım! Cenazeye Seda Sayan katılamayacak 3

Harun Akaröz, gece saatlerinde fenalaşıp hastaneye götürüldü. Harun Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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