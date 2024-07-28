Oğlu Harun Akaröz'ü kaybeden Safiye Soyman'ın feryadı yürekleri dağladı! "Nasıl dayanacağım!" Cenazeye Seda Sayan katılamayacak

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Safiye Soyman, oğlu Harun Akaröz'ün ani vefatıyla sarsıldı. Yüreğine dün evlat acısı düşen Safiye Soyman'ın bugün Bodrum'a geldi. "Nasıl dayanacağım sana, Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Melek oldu benim oğlum" diyerek feryat eden Soyman, gözyaşları döktü. Aynı zamanda cenazeye Safiye Soyman'ın yakın arkadaşı Seda Sayan'ın katılamayacağı öğrenildi.