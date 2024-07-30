53'lük şarkıcı o çay sayesinde 55 kiloya jet hızında düştü! 90 günde 10 kilo verdiren Sibel Can diyeti; 'Haftada 5 gün...'

Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, son dönemde gözle görülür şekilde incelmiş görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü sanatçı, üç ay gibi kısa bir sürede 10 kilo vererek hayranlarını şaşırttı. Peki, Sibel Can'ın bu göz alıcı dönüşümünün arkasında yatan sır ne? İşte merak edilen zayıflama formülü haberimizde...
Türk müziğinin güçlü yorumcusu Sibel Can, zamana meydan okuyan güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Son dönemde fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü sanatçı, üç ay gibi kısa bir sürede 10 kilo vererek adeta gençlik iksirini bulduğunu kanıtladı. Peki, Sibel Can'ın bu göz alıcı değişiminin arkasında yatan sır ne? İşte detaylar...
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Sibel Can'ın Formunu Korumasının Sırrı: Beslenme ve Egzersiz Dengesi!
Sibel Can'ın formunu korumasının temelinde düzenli beslenme ve etkili egzersiz programı yatıyor. Haftada dört gün boyunca yaşam koçunun rehberliğinde beslenme düzenine dikkat eden ünlü şarkıcı, bunun yanı sıra günlük bir saatlik yürüyüş yapmayı da ihmal etmiyor.