53'lük şarkıcı o çay sayesinde 55 kiloya jet hızında düştü! 90 günde 10 kilo verdiren Sibel Can diyeti; 'Haftada 5 gün...'

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Türk müziğinin güçlü yorumcusu Sibel Can, zamana meydan okuyan güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Son dönemde fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü sanatçı, üç ay gibi kısa bir sürede 10 kilo vererek adeta gençlik iksirini bulduğunu kanıtladı. Peki, Sibel Can'ın bu göz alıcı değişiminin arkasında yatan sır ne? İşte detaylar...

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