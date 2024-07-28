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MasterChef'in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın yaşını duyan kulaklarına inanamadı! Meğer hiç ekranda göründüğü gibi değilmiş...

Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile ekran karşısına geçen MasterChef Türkiye'nin dişli jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, yarışmadaki agresif halleriyle dikkatleri üstüne çekiyor. Aynı zamanda babacan tavırlarıyla da yüzleri gülümseten Mehmet Yalçınkaya bu kez yaşıyla gündem oldu. Meğer hiç ekranda gösterdiği gibi değilmiş!

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 15:51 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 15:51
MasterChef’in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın yaşını duyan kulaklarına inanamadı! Meğer hiç ekranda göründüğü gibi değilmiş... 1

Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile ekran karşısına geçen MasterChef Türkiye'nin dişli jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, yarışmadaki agresif halleriyle dikkatleri üstüne çekiyor. Aynı zamanda babacan tavırlarıyla da yüzleri gülümseten Mehmet Yalçınkaya bu kez yaşıyla gündem oldu. Meğer hiç ekranda gösterdiği gibi değilmiş!

MasterChef’in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın yaşını duyan kulaklarına inanamadı! Meğer hiç ekranda göründüğü gibi değilmiş... 2

MasterChef Türkiye denildiği zaman akıllara hiç kuşkuyuz Mehmet Yalçınkaya geliyor.

MasterChef’in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın yaşını duyan kulaklarına inanamadı! Meğer hiç ekranda göründüğü gibi değilmiş... 3

Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile MasterChef'te eğlenceli anlar yaşatan Mehmet Yalçınkaya aynı zamanda asabiyetiyle de yarışmacılara soğuk terler döktürüyor.

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