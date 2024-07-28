MasterChef'in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın yaşını duyan kulaklarına inanamadı! Meğer hiç ekranda göründüğü gibi değilmiş...

Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile ekran karşısına geçen MasterChef Türkiye'nin dişli jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, yarışmadaki agresif halleriyle dikkatleri üstüne çekiyor. Aynı zamanda babacan tavırlarıyla da yüzleri gülümseten Mehmet Yalçınkaya bu kez yaşıyla gündem oldu. Meğer hiç ekranda gösterdiği gibi değilmiş!