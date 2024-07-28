Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır kas güçsüzlüğü, dengede bozukluk, yürüme ve konuşma aksaklığı ile kendini belli eden ve merkezi sinir sistemini etkileyen bir hastalık olan multiple skleroz (MS) ile mücadele eden oğlu Harun Akaröz, önceki gece Burdur'da fenalaşıp, hastaneye götürüldü. Solunum yetmezliğine bağlı şikayetleri bulunan Akaröz, dün hastanede yaşamını yitirdi. Akaröz'ün cenazesi defnedilmek üzere Bodrum'a getirildi.

SAFİYE SOYMAN AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Yaşamını yitiren Harun Akaröz için bugün Gündoğan Merkez Camiinde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Safiye Soyman, iş insanı Faik Öztürk, Soyman ailesi ve yakınları, şarkıcı Gülben Ergen, sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, sunucu ve oyuncu Seray Sever, sunucu Ebru Akel, iş, sanat ve spor dünyasından birçok isim katıldı. Safiye Soyman ayakta durmakta güçlük çekerken, gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazı öncesi, Soyman gözyaşları içinde, oğlunun tabutu başındaki fotoğrafını öptü. Akaröz için cenaze namazı öncesi helellik istendi. Kılınan cenaze namazının ardından Akaröz'ün tabutu bir süre omuzlarda taşındıktan sonra, cenaze aracına konularak götürüldüğü Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'MORGDA ELLERİMLE YIKADIM'

Yaşadığı acıyı dile getiren Safiye Soyman, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Gitti benim oğlum, üstüne bir sinek konsun istemezdim. Çok iyi bakardım. Çekimden geldim, beni bekliyormuş. Ben geldim 1 hafta sonra vefat etti. Morgda ellerimle yıkadım. Gülerek gitti benim çocuğum" dedi.

Cenaze töreninde duygularını dile getiren Faik Öztürk de "Allah kimseye vermesin, zor. 7 yıldır çok çekti, çok mücadele etti. Ömrü yatakta geçti. Çok zorlu süreç Allah Safiye'ye ömür versin. Oğluna muhteşem baktı, muhteşem yaşattı. Herkes bize 3 ay, 5 ay derken Harun 7 yıl yaşadı. O yüzden Allah yattığı yeri cennet etsin. Acımız büyük, yaşayan bilir. Dün akşam evde Safiye, Harun'un yastığına sarıldı yattı. Safiye'nin buna alışması çok zor. Allah güç kuvvet versin" diye konuştu.