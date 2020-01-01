Kainatın en güzel kadınları açıklandı! Listeye bu 5 Türk isim damgasını vurdu... İşte o ünlüler

Dünyanın En Güzel Kadınları listesini açıklayan Top Beauty World, magazin dünyasının dikkatlerini üzerine çekti. ABD merkezli internet sitesinin açıkladığı Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde 5 de Türk bulunuyor. Top Beauty World adlı ABD merkezli bir magazin sitesi 'Kainatın En Güzel Kadınları' listesini açıkladı. Merakla beklenen bu listede Türkiye'den 5 ünlü kadın yer aldı. İşte aralarında 5 Türk güzelin de bulunduğu Kainatın en güzel kadınları listesi.

01.01.2020 12:31 - Son Güncelleme: 01.01.2020 12:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





