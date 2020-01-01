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Kainatın en güzel kadınları açıklandı! Listeye bu 5 Türk isim damgasını vurdu... İşte o ünlüler

Dünyanın En Güzel Kadınları listesini açıklayan Top Beauty World, magazin dünyasının dikkatlerini üzerine çekti. ABD merkezli internet sitesinin açıkladığı Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde 5 de Türk bulunuyor. Top Beauty World adlı ABD merkezli bir magazin sitesi 'Kainatın En Güzel Kadınları' listesini açıkladı. Merakla beklenen bu listede Türkiye'den 5 ünlü kadın yer aldı. İşte aralarında 5 Türk güzelin de bulunduğu Kainatın en güzel kadınları listesi.

01.01.2020 12:31 - Son Güncelleme: 01.01.2020 12:31
Kainatın en güzel kadınları açıklandı! Listeye bu 5 Türk isim damgasını vurdu... İşte o ünlüler

Top Beauty World adlı ABD merkezli bir magazin sitesi 'Kainatın En Güzel Kadınları' listesini açıkladı. Merakla beklenen bu listede Türkiye'den 5 ünlü kadın yer aldı. İşte aralarında 5 Türk güzelin de bulunduğu Kainatın en güzel kadınları listesi.

Dünyanın En Güzel Kadınları listesini açıklayan Top Beauty World, magazin dünyasının dikkatlerini üzerine çekti. ABD merkezli internet sitesinin açıkladığı Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde 5 de Türk bulunuyor.

İŞTE O İSİMLER

Kainatın en güzel kadınları açıklandı! Listeye bu 5 Türk isim damgasını vurdu... İşte o ünlüler

99-Keira Knightley

Kainatın en güzel kadınları açıklandı! Listeye bu 5 Türk isim damgasını vurdu... İşte o ünlüler

98- Doutzen Kroes

Kainatın en güzel kadınları açıklandı! Listeye bu 5 Türk isim damgasını vurdu... İşte o ünlüler

97- Lily Collins

Kainatın en güzel kadınları açıklandı! Listeye bu 5 Türk isim damgasını vurdu... İşte o ünlüler

96- Mila Kunis

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