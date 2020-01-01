Nusret Gökçe 2020'yi Dubai'de dua ederek karşıladı!
2020 Türkiye'de büyük bir coşkuyla karşılandı. Ünlü isimler, yeni yılda iyi dileklerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Kimi bu gecede sahne alırken kimi de ailesiyle evde kutlama yaptı. Geçtiğimiz gün yılbaşını dua ederek geçirmeyi sevdiğini söyleyen Kerem Bürsin'in açıklamaları dikkat çekmiş ve genç oyuncu sözleriyle sosyal medyada büyük övgü almıştı. Kerem Bürsin'in açıklamalarının ardından Dubai'de olan sosyetenin etçisi Nusret Gökçe'den çok konuşulan bir paylaşım geldi. Nusret Gökçe 2020'yi Dubai'de bir camide dua ederek karşıladı. İşte ünlülerin 2020 kutlamaları...
01.01.2020 10:41
- Son Güncelleme: 01.01.2020 10:50
2020 Türkiye'de büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlandı. Ünlülerin bazıları yeni yıla konser vererek girdi, kimi ise ailesiyle birlikte evinde '2020'ye merhaba' dedi. Sosyal medya hesaplarından yeni yıl dileklerini paylaşan ünlülerden Nusret Gökçe'nin paylaşımı çok konuşuldu. Dubai'de olan sosyetik etçi Nusret Gökçe camide dua ederek yeni yıla grdi. İşte ünlülerin 2020 paylaşımları...
MUSTAFA SANDAL
2020'ye eski eşi Emina Jahovic ve oğullarıyla giren Sandal, "İnsan olmanın kıymetini ve bunun bir duygusal yolculuk olduğunu daha çok fark ettiğimiz, ailemiz ve tüm sevdiklerimizle anlamlı, faydalı ve kıymetli enerjiler ürettiğimiz sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir 2020 dileriz" dedi.
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