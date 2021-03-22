O oyuncu hakkında şoke eden iddia! Yasak Elma’nın Zehra’sı erkek mi? Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında?

O oyuncu hakkında şoke eden iddia, Yasak Elma'nın Zehra'sı erkek mi yoksa kadın mı araştırmaları gündemde sıklıkla yapılmaya başlandı. Sosyal medyada çok konuşulan bu iddialar magazine gündemine de bomba gibi düştü. Peki Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında? Sesinin kalın olmasından dolayı erkek olduğu yönünde yapılan iddialar doğru mu? Daha önce farklı pek çok dizide de rol alan başarılı oyuncu Şafak Pekdemir'in özel hayatına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.