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O oyuncu hakkında şoke eden iddia! Yasak Elma’nın Zehra’sı erkek mi? Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında?

O oyuncu hakkında şoke eden iddia, Yasak Elma'nın Zehra'sı erkek mi yoksa kadın mı araştırmaları gündemde sıklıkla yapılmaya başlandı. Sosyal medyada çok konuşulan bu iddialar magazine gündemine de bomba gibi düştü. Peki Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında? Sesinin kalın olmasından dolayı erkek olduğu yönünde yapılan iddialar doğru mu? Daha önce farklı pek çok dizide de rol alan başarılı oyuncu Şafak Pekdemir'in özel hayatına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

22.03.2021 14:21 - Son Güncelleme: 22.03.2021 14:21
O oyuncu hakkında şoke eden iddia! Yasak Elma’nın Zehra’sı erkek mi? Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında?

O oyuncu hakkında şoke eden iddia, Yasak Elma'nın Zehra'sı erkek mi yoksa kadın mı araştırmaları gündemde sıklıkla yapılmaya başlandı. Sosyal medyada çok konuşulan bu iddialar magazine gündemine de bomba gibi düştü. Peki Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında? Sesinin kalın olmasından dolayı erkek olduğu yönünde yapılan iddialar doğru mu? Daha önce farklı pek çok dizide de rol alan başarılı oyuncu Şafak Pekdemir'in özel hayatına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

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O oyuncu hakkında şoke eden iddia! Yasak Elma’nın Zehra’sı erkek mi? Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında?

Magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında Şafak Pekdemir yer alıyor. Yasak Elma dizisinde Zehra karakterine hayat veren ismin hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı ve sosyal medyada da bomba etkisi yarattı. İncir Receli 2 filmindeki Gizem karakteriyle de tanıdığımız Şafak Pekdemir'in erkek cinsiyetinde olduğuna dair iddialar sürüyor. Peki Şafak Pekdemir'den açıklama geldi mi, işte o iddialara verdiği yanıt…

O oyuncu hakkında şoke eden iddia! Yasak Elma’nın Zehra’sı erkek mi? Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında?

YASAK ELMA ZEHRA ERKEK Mİ?

Ses tonunun kalın olması ile cinsiyet değişikliği yaptığını düşünen vatandaşlar Yasak Elma Zehra karakterini canlandıran Şafak Pekdemir hakkında araştırmaya yapmaya devam ediyor. Şafak Pekdemir, 'Sesimin kalın olmasını küçükken dert ederdim. ama şimdi seviyorum. Taksi durağını aradığımda ''Tamam Şafak Bey'' diyorlar' açıklamasında bulundu.

O oyuncu hakkında şoke eden iddia! Yasak Elma’nın Zehra’sı erkek mi? Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında?

YASAK ELMA ZEHRA HANGİ ROLDE?

Halit'in ilk eşinden olan kızıdır. Halit'in çocuklarının içinde en büyüğü ve çok iyi bir abladır. Her zaman babasının bütün eşlerini kıskanmıştır. Bugüne kadar hiç aşık olmamıştır, içten içe evde kalmış olduğuna inanır.

O oyuncu hakkında şoke eden iddia! Yasak Elma’nın Zehra’sı erkek mi? Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında?

ŞAFAK PAKDEMİR KİMDİR?

Güzel oyuncu Şafak Pekdemir, 19 Haziran 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu an 32 yaşında olan Yasak Elma'nın Zehra'sı Pekdemir, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur.