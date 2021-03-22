O oyuncu hakkında şoke eden iddia! Yasak Elma’nın Zehra’sı erkek mi? Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında?
O oyuncu hakkında şoke eden iddia, Yasak Elma'nın Zehra'sı erkek mi yoksa kadın mı araştırmaları gündemde sıklıkla yapılmaya başlandı. Sosyal medyada çok konuşulan bu iddialar magazine gündemine de bomba gibi düştü. Peki Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında? Sesinin kalın olmasından dolayı erkek olduğu yönünde yapılan iddialar doğru mu? Daha önce farklı pek çok dizide de rol alan başarılı oyuncu Şafak Pekdemir'in özel hayatına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
O oyuncu hakkında şoke eden iddia, Yasak Elma'nın Zehra'sı erkek mi yoksa kadın mı araştırmaları gündemde sıklıkla yapılmaya başlandı. Sosyal medyada çok konuşulan bu iddialar magazine gündemine de bomba gibi düştü. Peki Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında? Sesinin kalın olmasından dolayı erkek olduğu yönünde yapılan iddialar doğru mu? Daha önce farklı pek çok dizide de rol alan başarılı oyuncu Şafak Pekdemir'in özel hayatına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında Şafak Pekdemir yer alıyor. Yasak Elma dizisinde Zehra karakterine hayat veren ismin hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı ve sosyal medyada da bomba etkisi yarattı. İncir Receli 2 filmindeki Gizem karakteriyle de tanıdığımız Şafak Pekdemir'in erkek cinsiyetinde olduğuna dair iddialar sürüyor. Peki Şafak Pekdemir'den açıklama geldi mi, işte o iddialara verdiği yanıt…
YASAK ELMA ZEHRA ERKEK Mİ?
Ses tonunun kalın olması ile cinsiyet değişikliği yaptığını düşünen vatandaşlar Yasak Elma Zehra karakterini canlandıran Şafak Pekdemir hakkında araştırmaya yapmaya devam ediyor. Şafak Pekdemir, 'Sesimin kalın olmasını küçükken dert ederdim. ama şimdi seviyorum. Taksi durağını aradığımda ''Tamam Şafak Bey'' diyorlar' açıklamasında bulundu.