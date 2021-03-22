İki transfer birden! Ezel'in efsane ismi o diziyle fırtınalar koparacak! Kırmızı Oda'da kan değişimiyle meğer yeni dönem başlıyormuş. TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kırmızı Oda'da yeni gelişmeler herkesi şaşırtmaya devam edecek. Son olarak bu hafta TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın konuk olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde de rol alacağı duyurulmuştu. Gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlenden uyarlanan 'Kırmızı Oda'nın kadrosuna ünlü oyuncular Yiğit Özşener ve Esra Ronabar katılıyor. Ezel dizisiyle nam salan ve son olarak Ramo'da rol alan Yiğit Özşener'in kadroya dahil olması izleyicileri heyecanlandırdı.