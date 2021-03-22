Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu sütyensiz başsağlığı diledi ortalık birbirine girdi! 'Silikon fazla yayılmış göğsün koltuk altına kaymış'

Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınına katılarak küfürler yağdıran ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu, magazin gündemine yine bomba gibi düştü. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Gülşah Saraçoğlu, 2 milyona yakın takipçisi bulunan sosyal medya hesabında öyle bir fotoğraf paylaştı ki ortalık birbirine girdi. Gülşah Saraçoğlu'nun sütyesiz başsağlığı tepkilere neden oldu.

22.03.2021 14:08 - Son Güncelleme: 22.03.2021 14:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





