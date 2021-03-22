Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu sütyensiz başsağlığı diledi ortalık birbirine girdi! 'Silikon fazla yayılmış göğsün koltuk altına kaymış'
Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınına katılarak küfürler yağdıran ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu, magazin gündemine yine bomba gibi düştü. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Gülşah Saraçoğlu, 2 milyona yakın takipçisi bulunan sosyal medya hesabında öyle bir fotoğraf paylaştı ki ortalık birbirine girdi. Gülşah Saraçoğlu'nun sütyesiz başsağlığı tepkilere neden oldu.
22.03.2021 14:08
- Son Güncelleme: 22.03.2021 14:11
Eski sevgilisine canlı yayında küfürler yağdıran ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu yine yaptı yapacağını.
Doya Doya Moda yarışmasının jüri iyesi Gülşah Saraçoğlu son olarak eski sevgilisi Gökhan Göz'e küfür yağdırdı canlı yayınla olay yaratmıştı.
Gökhan Göz Instagram üzerinden canlı yayın yaptı. Evinde arkadaşlarıyla eğlenen Göz'e, Gülşah Saraçoğlu küfürler yağdırdı.
Bu olay günlerce konuşulurken diğer bir yandan Gülşah Saraçoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Önceki gün Gülşah Saraçoğlu öyle bir fotoğraf paylaştı ki sosyal medyada karıştı.
'BENİ KAYBEDENLERE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM'
Gülşah Saraçoğlu 2 milyona yakın takipçisinin olduğu Instagram hesabında 'Beni kaybedenlere başsağlığı ve sabır diliyorum. ALLAH başka acı yaşatmasın' notuyla sütyensiz bir fotoğraf paylaşınca olanlar oldu.