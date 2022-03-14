O güzel oyuncunun diziye vedası herkesi yıktı geçti! Asiye'nin gözyaşlarının dinmediği Kardeşlerim'den kötü haber geldi! Harika gidecek derken...

ATV'nin fenomen dizisi Kardeşlerim her Cumartesi yayınlanan yeni bölümleriyle izleyicisini büyülemeye devam ediyor. Son bölümüyle geçtiğimiz Cumartesi günü yine izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran dizi reyting sıralamasında da her defasında zirveye oynuyor. Cumartesi günlerinin bir diğer iddialı dizisi hakkında ortaya atılan iddia herkesi derinden sarstı. Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin rol aldığı Kardeşlerim'de ayrılık çanları mı çalıyor? İşte detaylar...