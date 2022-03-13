Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil göğüs dekolteli pozuyla yorum üstüne yorum aldı! Anne Nergis Kumbasar 'dozunda giyiniyor' demişti
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil göğüs dekolteli pozuyla yorum üstüne yorum aldı! Anne Nergis Kumbasar, Yasmin'in pozları hakkında 'dozunda giyiniyor' demişti... Yeni gelen kare kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz aylarda adı yasak aşk iddialarına karışan ve konuyla ilgili dava açtığını duyuran Yasmin Erbil, Instagram pozlarıyla yeniden adından söz ettirdi. Önce yatak odasından paylaşım yapan Yasmin, ardından puantiyeli elbisesi ile verdiği pozla yorum yağmuruna tutuldu.
13.03.2022 17:58 - Son Güncelleme: 13.03.2022 18:01
Nergis Kumbasar 'kızım dozunda giyiniyor' demişti... Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil göğüs dekolteli pozuyla yorum üstüne yorum aldı!
Göğüs dekolteli kıyafetler giymeyi seven, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.