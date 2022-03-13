Burak Kut’un eşi bakın kimmiş! Sosyal medyadaki 'neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi anlamadım' yorumuna tokat gibi yanıt vermişti
Burak Kut'un eşi bakın kimmiş! Sosyal medyadaki 'neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi anlamadım' yorumuna tokat gibi yanıt vermişti Cansen Yeni... 90'lı yılların en hit çıkışını yakalayan 48 yaşındaki Kut, 2011 yılında Estetisyen Dr. Cansen Yeni ile evlendi ve çift aynı yıl Aden Bucan adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. Burak Kut'un eşi Cansen Yeni sosyal medya gündeminde. Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri üzerine çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan Burak Kut'un eşi bakın kim...
13.03.2022 17:37 - Son Güncelleme: 13.03.2022 17:40