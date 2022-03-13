Vav TV İzle
Haberler Magazin Burak Kut’un eşi bakın kimmiş! Sosyal medyadaki 'neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi anlamadım' yorumuna tokat gibi yanıt vermişti

Burak Kut’un eşi bakın kimmiş! Sosyal medyadaki 'neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi anlamadım' yorumuna tokat gibi yanıt vermişti

Burak Kut'un eşi bakın kimmiş! Sosyal medyadaki 'neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi anlamadım' yorumuna tokat gibi yanıt vermişti Cansen Yeni... 90'lı yılların en hit çıkışını yakalayan 48 yaşındaki Kut, 2011 yılında Estetisyen Dr. Cansen Yeni ile evlendi ve çift aynı yıl Aden Bucan adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. Burak Kut'un eşi Cansen Yeni sosyal medya gündeminde. Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri üzerine çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan Burak Kut'un eşi bakın kim...

13.03.2022 17:37 - Son Güncelleme: 13.03.2022 17:40
Burak Kut’un eşi bakın kimmiş! Sosyal medyadaki ’neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi anlamadım’ yorumuna tokat gibi yanıt vermişti

Sosyal medyadaki 'neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi anlamadım' yorumuna tokat gibi yanıt vermişti... Burak Kut'un eşi bakın kimmiş!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burak Kut’un eşi bakın kimmiş! Sosyal medyadaki ’neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi anlamadım’ yorumuna tokat gibi yanıt vermişti

90'lı yıllara damga vuran ünlü popçu Burak Kut şimdilerde tam bir aile babası.

Burak Kut’un eşi bakın kimmiş! Sosyal medyadaki ’neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi anlamadım’ yorumuna tokat gibi yanıt vermişti

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuktaki yeteneğini de kanıtlayan Burak Kut yıllara meydan okuyor.

Burak Kut’un eşi bakın kimmiş! Sosyal medyadaki ’neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi anlamadım’ yorumuna tokat gibi yanıt vermişti

Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri üzerine çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan Burak Kut, sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor.

Burak Kut’un eşi bakın kimmiş! Sosyal medyadaki ’neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi anlamadım’ yorumuna tokat gibi yanıt vermişti

Burak Kut, 2011 yılında Estetisyen Dr. Cansen Yeni ile hayatını birleştirdi. Çift aynı yıl ilk çocukları Aden Bucan'ı kucağına aldı.

SON DAKİKA