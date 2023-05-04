O dizinin yıldızıydı! Ünlü model güzelliğiyle büyülüyordu! Şimdi çöpten besleniyor...
Loni Willison bir dönemin en popüler ünlüleri arasında yer alıyordu. Hem modellik hem de oyunculuk yapan Willson şimdi kaldırımlarda uyuyor ve çöpten besleniyor. Güzelliğiyle dillere destan olan ünlü modelin bu hale nasıl geldiği merak konusu oldu. İşte Willson'un görenleri şoke eden son hali...
04.05.2023 14:22 - Son Güncelleme: 04.05.2023 14:22
ÇÖPLERİ KARIŞTIRDI
Onu görenlerin verdiği para, eşya ve yiyeceklerle hayata tutunmaya çalışan Loni Willison son olarak çöpü karıştırmasıyla gündeme geldi.