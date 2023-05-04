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O dizinin yıldızıydı! Ünlü model güzelliğiyle büyülüyordu! Şimdi çöpten besleniyor...

Loni Willison bir dönemin en popüler ünlüleri arasında yer alıyordu. Hem modellik hem de oyunculuk yapan Willson şimdi kaldırımlarda uyuyor ve çöpten besleniyor. Güzelliğiyle dillere destan olan ünlü modelin bu hale nasıl geldiği merak konusu oldu. İşte Willson'un görenleri şoke eden son hali...

takvim.com.tr
04.05.2023 14:22 - Son Güncelleme: 04.05.2023 14:22
O dizinin yıldızıydı! Ünlü model güzelliğiyle büyülüyordu! Şimdi çöpten besleniyor...

Loni Willson 'Baywatch' (Sahil Güvenlik) dizisiyle tanındı. 2012'de Jeremy Jackson ile evlenen Willson şiddet gördüğünü açıklamıştı. Çiftin evlilikleri ise 2014 yılında sonra erdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
O dizinin yıldızıydı! Ünlü model güzelliğiyle büyülüyordu! Şimdi çöpten besleniyor...

Ancak çift boşandıktan sonra ilişkileri tamamen koptu.

O dizinin yıldızıydı! Ünlü model güzelliğiyle büyülüyordu! Şimdi çöpten besleniyor...

Jackson'ın ise eski eşine yardım etmediği de belirtildi.

O dizinin yıldızıydı! Ünlü model güzelliğiyle büyülüyordu! Şimdi çöpten besleniyor...

Loni Willison 8 yıldır evsiz yaşıyor.

O dizinin yıldızıydı! Ünlü model güzelliğiyle büyülüyordu! Şimdi çöpten besleniyor...

ÇÖPLERİ KARIŞTIRDI

Onu görenlerin verdiği para, eşya ve yiyeceklerle hayata tutunmaya çalışan Loni Willison son olarak çöpü karıştırmasıyla gündeme geldi.

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