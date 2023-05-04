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Haberler Magazin Şeyma Subaşı'nın düğündeki ilk aile karesinde olay detay! Acun'un nafakası Meedo'nun ailesinin gözünü korkutmuştu Bircan Bali: "Midem bulandı"

Şeyma Subaşı'nın düğündeki ilk aile karesinde olay detay! Acun'un nafakası Meedo'nun ailesinin gözünü korkutmuştu Bircan Bali: "Midem bulandı"

Şeyma Subaşı'nın düğündeki ilk aile karesinde olay detay! Acun'un nafakası Meedo'nun ailesinin gözünü korkutmuş, evlilik sözleşmesi herkesi şoke etmişti. Şeyma Subaşı uzun süredir aşk yaşadığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlendi. Ailesinden baskı gören Meedo ile Şeyma Subaşı'nın düğününden gelen aile fotoğrafı sosyal medyada, "Eksik aile fotosu" olarak yorumlandı. Gündeme bomba gibi düşen evlilik sözleşmesi hakkında ise Bircan Bali, "Bu ilişkiden midem bulandı" sözleriyle dikkat çekti.

04.05.2023 15:15 - Son Güncelleme: 04.05.2023 15:23
Şeyma Subaşı’nın düğündeki ilk aile karesinde olay detay! Acun’un nafakası Meedo’nun ailesinin gözünü korkutmuştu Bircan Bali: Midem bulandı

Şeyma Subaşı'nın düğündeki ilk aile karesinde olay detay! Acun'un nafakası Meedo'nun ailesinin gözünü korkutmuştu... Evlilik sözleşmesi gündeme bomba gibi düşerken çok konuşuln çiftten ilk aile fotoğrafı da geldi.

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Şeyma Subaşı’nın düğündeki ilk aile karesinde olay detay! Acun’un nafakası Meedo’nun ailesinin gözünü korkutmuştu Bircan Bali: Midem bulandı

Ünlü fenomen Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi 3 yıllık birliklerini evlilikle taçlandırdılar. İkilinin bir küs bir barışık ilişkisinde mutlu son...

Şeyma Subaşı’nın düğündeki ilk aile karesinde olay detay! Acun’un nafakası Meedo’nun ailesinin gözünü korkutmuştu Bircan Bali: Midem bulandı

Subaşı ile Mohammed Alsaloussi günlerdir konuşulan düğünlerinden önce evlendi.

Şeyma Subaşı’nın düğündeki ilk aile karesinde olay detay! Acun’un nafakası Meedo’nun ailesinin gözünü korkutmuştu Bircan Bali: Midem bulandı

Subaşı ve Alsaloussi, Fas'ın Marakeş şehrinde birbirlerine 'sonsuza kadar evet' dedi.

Şeyma Subaşı’nın düğündeki ilk aile karesinde olay detay! Acun’un nafakası Meedo’nun ailesinin gözünü korkutmuştu Bircan Bali: Midem bulandı

Basına yansıyan görüntülerde Subaşı'nın mutluluğu yüzünden okundu.

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