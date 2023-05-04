Kuşum Aydın'ın son haline bakın gören tanıyamıyor! 17 kiloyu bakın nasıl vermiş! '1998'deki kilomdayım' dedi şaşkına çevirdi: "Erimiş"
Kuşum Aydın'ın son haline bakın gören tanıyamıyor! 17 kiloyu bakın nasıl vermiş! '1998'deki kilomdayım' dedi şaşkına çevirdi. Kilo alan ve estetikleriyle değişime uğrayan Kuşum Aydın, geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı'ya, hamile olduğunu iddia eden sevgilisini aramak için çıkmak istediğini belirtmesiyle herkesi şoke etmişti. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından son halini, "Evet zayıfladım ama yolun yarısındayım, devam ediyorum" notuyla paylaşmıştı. Bir programa konuk olan ve zayıflama sırrını açıklayan Muharrem Aydın Uğurlular, nam- ı diğer Kuşum Aydın'ın son halini görenler "Resmen erimiş" yorumları yapıyor.
"KUŞUM AYDIN RESMEN ERİMİŞ"
Kuşum Aydın'ın son haline bakın, gören tanıyamıyor! 17 kiloyu bakın nasıl vermiş! '1998'deki kilomdayım' dedi şaşkına çevirdi.
Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular son haliyle herkesi şoke etti. Geçirdiği sayısız estetik operasyonlardan sonra bir hayli değişen ve kilo alan Kuşum Aydın'ın son halini görenler şaştı kaldı.
Asıl adı Muharrem Aydın Uğurlular olan ve Kuşum Aydın lakabıyla bilinen sanatçı, geçtiğimiz yıllarda üniversitede okurken tanıştığı ve o dönem kendisinden hamile olduğunu iddia eden İsviçreli sevgilisini bulmak için Müge Anlı'ya başvuracağını açıklamıştı.
"SEVGİLİM BENDEN HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEDİ"
Yıllar önce yaptığı bir açıklamada 'Çocuğum yok. Olma ihtimali var ama bilmiyorum'' diyen Kuşum Aydın, henüz 20'li yaşlarındayken İsviçreli sevgilisinin 'Ben hamile kaldım'' diye kalabalık bir ortamda bağırdığını söylemişti. Bir dönem, çocuğunun olup olmadığını gerçekten çok merak ettiğini ifade eden Aydın, ''Yıllar sonra bir çocuğumun ortaya çıkma ihtimali var mı bilmiyorum'' demişti.
Mide ameliyatı geçirdiği iddia edilen Kuşum Aydın son halini geçtiğimiz haftalarda takipçileri ile paylaşmıştı. Değişimiyle herkesi şaşırtan Kuşum Aydın, zayıflama sırrını bir magazin programında anlattı.