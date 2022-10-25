O dizide Eda Ece ve Berk Oktay'la oynamıştı! Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! Görenler gözlerine inanamadı‘Yolda görsem…’
İlişki Durumu Karışık dizisinde canlandırdığı Gülendam karakteriyle tanınan ve ünlenen Aybike Esin Tumluer geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirmişti. 2017 yılında cinsiyet değiştirerek erkek olmaya karar veren Tumluer ismini de değiştirerek Atlas Karan Tumluer yaptı. İşte ünlü oyuncunun son hali...
25.10.2022 13:43 - Son Güncelleme: 25.10.2022 13:44
"İlişki Durumu Karışık" dizisiyle şöhrete kavuşan oyuncu Aybike Esin Tumluer, 2017'de cinsiyet değiştirmişti.
İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam karakterini canlandıran Aybike Esin Tumluer'in, 2017 yılında cinsiyet değiştirmesiyle gündem olmuştu.
ADINI "ATLAS KARAN" OLARAK DEĞİŞTİRDİ
Operasyon sonrası adını "Atlas Karan Tumluer" olarak değiştiren ünlü ismin son görüntüsü ortaya çıktı.
GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI
Tiyatro sahnelerinde boy gösteren Atlas Karan Tumluer'in son halini görenler gözlerine inanamadı.