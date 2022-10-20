Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’ın annesi bakın kim! O da çok ünlü! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer Cem Yılmaz’ın büyük aşkı...
İkimizin Sırrı, Muhteşem Yüzyıl, Ben Onu Çok Sevdim gibi yapımlarda rol alan Leyla Feray, son olarak Camdaki Kız dizisiyle izleyici karşısın çıktı. Kadrosunda Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Burcu Biricik, Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı dizide Ressam Pera karakterin, canlandıran oyuncunun hayatı da merak edildi. Feray hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. Öte yandan Feray'ın kendisi gibi ünlü olan annesinin bir dönem Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bakın Leyla Feray'ın annesi kimmiş...
20.10.2022 20:01 - Son Güncelleme: 20.10.2022 20:01
2013 yılında "Ben Onu Çok Sevdim" dizisiyle profesyonel kariyerine ilk adımını atan Leyla Feray, İkimizin Sırrı, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol aldı.
Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Pera karakterini canlandıran oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.