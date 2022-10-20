78’lik Nebahat Çehre bir konuştu pir konuştu! Yeşilçam’ın erkek başrolleriyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf! Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’iydi...

Milliyet'te yer alan habere göre; keyifli olduğunu görülen Nebahat Çehre, "Kışı getirdim ben. 1,5 aydır hasta, grip yatıyorum. Bankaya çıkmıştım, mutfak alışverişini de yapmak istedim. Yardımcım da var ama alışveriş yapmayı çok severim" ifadelerini kullandı.