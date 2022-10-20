78’lik Nebahat Çehre bir konuştu pir konuştu! Yeşilçam’ın erkek başrolleriyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf! Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’iydi...
Kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Zerrin Tekindor, Beren Saat, Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakteriyle hafızalara kazınan Nebahat Çehre'den bomba itiraflar geldi. Market alışverişi sırasında kameralara yansıyan Çehre, Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat hakkında konuşurken Farah Zeynep Abdullah'a sert çıktı. Usta oyuncunun Yeşilçam'ın erkek başrolleriyle ilgili yıllar sonra gelen itirafı ise çok konuşuldu. Öte yandan bir süredir ekranlardan uzak olan Çehre'nin son hali dikkat çekti. İşte detaylar...
20.10.2022 19:25 - Son Güncelleme: 20.10.2022 19:25
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakteriyle hafızalara kazınan Nebahat Çehre, önceki gün Etiler'de marketten çıkarken kameralara takıldı.
Milliyet'te yer alan habere göre; keyifli olduğunu görülen Nebahat Çehre, "Kışı getirdim ben. 1,5 aydır hasta, grip yatıyorum. Bankaya çıkmıştım, mutfak alışverişini de yapmak istedim. Yardımcım da var ama alışveriş yapmayı çok severim" ifadelerini kullandı.
"KABUL ETMEK KOLAY OLMUYOR"
Yaklaşık dört yıldır ekranlardan uzak kalan Nebahat Çehre, kendisine gelen tekliflerle alakalı ise şunları söyledi: "İki senaryo kaldı, yolları açık olsun. Bir tanesi reddedildi senaryol olarak, bir tanesi çıkacak.