Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ı görenlerin gözü fal taşı gibi açıldı! Yaşadığı gecekonduda elektrik olmayan Kibariye'nin kızı...
Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye şimdilerde hem şöhretinin hem de anneanneliğinin keyfini sürüyor. Bir dönem aldatılma iddialarıyla gündeme gelen ancak eşi Ali Küçükbalçık'ı affeden sonrasında kızıyla problemler yaşayan Kibariye için şu sıralar her şey yolunda. Öte yandan Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık annesinin ve babasının yanında küçük bir kız çocuğuyken tanındı. Ancak geçen zaman küçük kızı öyle bir değiştirdi ki görenler hayret etti. Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz sene Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı. Küçük yaşta anne olan Kibariye'nin kızı Birgül değişimi ile de çok konuşuldu. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Birgül kendini yeniden yarattı. İşte Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık ve diğer ünlülerin çocukları...
Onun meslek yaşamı 1974 yılında İzmir'in pavyonlarında başladı. Henüz 19 yaşındayken ilk eşi Tunay Ürek ile evlendi. 1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardı. Ünlü bestekar, sanatçıyı o zamanlar İstanbul'da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz'e anlattı. Akyüz; Kibariye'yi dinlemek isteyince de Kibariye İstanbul'a geldi.
Sesi o kadar etkileyiciydi ki Kibariye Stardust Gazinosu'nda sahne almaya başladı. Onu bugünkü şöhretine taşıyan ise 1981'in yılbaşı gecesinde TRT Televizyonu'na çıkması oldu.
Söylediği Kim Bilir adlı şarkı bir anda dillere düştü. Kibariye'nin yorumu bir döneme damgasını vuran Ümmü Gülsüm adlı şarkıcıyla bile kıyaslandı.
Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz sene Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı. Kibariye'nin 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına almıştı. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, torununa Aras adını verdi. Küçük yaşta anne olan Kibariye'nin kızı Birgül değişimi ile de çok konuşulmuştu. Estetik operasyon geçiren Kibariye'nin kızı Birgül'ün son hali ilgi odağı oldu. İşte son olarak İbo Show'da seslendirdiği şarkılarla herkesi ağlatan Kibariye'nin kızı Birgül ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...