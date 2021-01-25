Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sencer'i Ekin Koç'un kardeşi eşi en az abisi kadar yakışıklı! Abili-kardeşli ortalığı salladılar
28 yaşındaki oyuncu Ekin Koç ekranlarındaki sessizliğini bu sezon Uyanış Büyük Selçuklu ile bozdu. Son olarak Bizim İçin Şampiyon filminde rol alan Ekin Koç, ABD'de yayınlanan Succession dizisinin 9.bölümünde bir iş insanının Kadir isimli danışmanını canlandırdı. Şimdilerde Uyanış Büyük Selçuklu ile ekranlarda olan Ekin Koç sosyal medyayı da sallıyor. Ekin Koç hakkında araştırma yapanlar kardeşi Yetkin'le karşılaştı. Ekin ve Yetkin kardeşlerin benzerlikleri gözlerden kaçmadı. İşte başta Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sencer'i Ekin Koç olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
28 yaşındaki oyuncu Ekin Koç ekranlarındaki sessizliğini bu sezon Uyanış Büyük Selçuklu ile bozdu. Son olarak Bizim İçin Şampiyon filminde rol alan Ekin Koç, ABD'de yayınlanan Succession dizisinin 9.bölümünde bir iş insanının Kadir isimli danışmanını canlandırdı. Şimdilerde Uyanış Büyük Selçuklu ile ekranlarda olan Ekin Koç sosyal medyayı da sallıyor. Ekin Koç hakkında araştırma yapanlar kardeşi Yetkin'le karşılaştı. Ekin ve Yetkin kardeşlerin benzerlikleri gözlerden kaçmadı. İşte başta Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sencer'i Ekin Koç olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
Oyunculuk kariyeri boyunca rol aldığı dizi ve film projelerinde başarılı işlere imza atan Ekin Koç, oyunculuğu olduğu kadar duruşu, kişiliği ve yakışıklılığı kadar da herkesin ilgisini çekmeyi başardı. 21 Haziran 1992 tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesinde dünyaya gelmiştir. Bankacı Annesi Şefika Koç , Turizmci Babası Vehbi Koç Antalya Manavgat İlçesi yerlisi olan bir ailedir.