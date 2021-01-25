Engin Akyürek'in varlıklarını unutturan anne ve babasına bakın! Anne-oğulun benzerliği görenleri şaşkına çevirdi

Şimdilerde Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Sancar Efe karakteriyle adından söz ettiren ve rol arkadaşı Tülin Yazkan'la özel hayatında aşk yaşadığı iddia edilen Engin Akyürek, Güney Amerika ülkelerinde de şöhrete kavuştu. Bu popülaritesinin aksine özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutan Engin Akyürek'in aile bireyleri merak ediliyor. Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Engin Akyürek pek çok ünlü ismin aksine aile üyelerini gözlerden uzak tutmayı tercih edenlerden. Bu durum yine de annesinin ve babasının fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasının önüne geçemedi. İşte başta Engin Akyürek olmak üzere ünlülerin anneleri.

25.01.2021 17:25 - Son Güncelleme: 25.01.2021 17:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





