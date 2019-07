Nusret Gökçe'den kafaları karıştıran paylaşım! Nusret evleniyor mu?

Saltbae hareketiyle ve yatırımlarıyla dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe, sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Tuzlama hareketiyle tanınan Nusret, etin içine koyduğu tek taş yüzükle takipçilerinin kafasını karıştırdı. Paylaşımının altına "She said yes" notunu yazan Nusret sosyal medyada yine olay oldu. Nusret Gökçe evleniyor mu? İşte detaylar...

