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Nusret Gökçe'den kafaları karıştıran paylaşım! Nusret evleniyor mu?

Saltbae hareketiyle ve yatırımlarıyla dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe, sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Tuzlama hareketiyle tanınan Nusret, etin içine koyduğu tek taş yüzükle takipçilerinin kafasını karıştırdı. Paylaşımının altına "She said yes" notunu yazan Nusret sosyal medyada yine olay oldu. Nusret Gökçe evleniyor mu? İşte detaylar...

16.07.2019 11:15 - Son Güncelleme: 16.07.2019 11:29
Nusret Gökçe'den kafaları karıştıran paylaşım! Nusret evleniyor mu?

'Saltbae' hareketiyle ve yatırımlarıyla dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe, sosyal medya ve internette de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Nusret Gökçe'den kafaları karıştıran paylaşım! Nusret evleniyor mu?

Dünyanın gözde şehirlerinde restorant açan Nusret, takipçilerinin de yakın markajında. Her hareketi olay olan ünlü kasap, son yaptığı yüzük paylaşımıyla hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı.

Nusret Gökçe'den kafaları karıştıran paylaşım! Nusret evleniyor mu?

NUSRET EVLENİYOR MU?

Nusret, etin içine koyduğu yüzüklü fotoğrafın altına "She said yes" yazması sosyal medya takipçilerinin kafasını karıştırdı.

Nusret Gökçe'den kafaları karıştıran paylaşım! Nusret evleniyor mu?

Paylaşımına "Evleniyor musun" yorumları yağan Nusret, sosyal medyaya damga vurdu.

Nusret Gökçe'den kafaları karıştıran paylaşım! Nusret evleniyor mu?

NUSRET GÖKÇE KİMDİR?

Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Nusret Gökçe, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlatmıştı:

"1994-1995 yaş 13, ilkokuldan mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım. Her gün 18-20 saat çalışıp babadan 1 TL istemedim, istesem de yoktu. 2009-2010'da sadece 12 masa 10 çalışan, sene 2017 12 restoran 1000 çalışan ve karşınızda bir dünya markası. Hepimizin markası, hepimizin başarısı."

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