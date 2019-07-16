Nusret Gökçe'den kafaları karıştıran paylaşım! Nusret evleniyor mu?
Saltbae hareketiyle ve yatırımlarıyla dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe, sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Tuzlama hareketiyle tanınan Nusret, etin içine koyduğu tek taş yüzükle takipçilerinin kafasını karıştırdı. Paylaşımının altına "She said yes" notunu yazan Nusret sosyal medyada yine olay oldu. Nusret Gökçe evleniyor mu? İşte detaylar...
NUSRET GÖKÇE KİMDİR?
Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Nusret Gökçe, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlatmıştı:
"1994-1995 yaş 13, ilkokuldan mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım. Her gün 18-20 saat çalışıp babadan 1 TL istemedim, istesem de yoktu. 2009-2010'da sadece 12 masa 10 çalışan, sene 2017 12 restoran 1000 çalışan ve karşınızda bir dünya markası. Hepimizin markası, hepimizin başarısı."