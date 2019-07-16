Mine Tugay'ın estetiksiz hali yine gündemde! 40 yaşındaki oyuncu ağızları açık bıraktı

Son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren, sosyal medya paylaşımları ile olay yaratan Mine Tugay yine gündemde. Nedeni ise estetiksiz haline ait fotoğrafların yeniden ortaya çıkması. 40 yaşındaki oyuncu güzelliği ile adından söz ettirese de yıllar öncesine ait eski fotoğrafları bu değişimin bir estetik harikası olduğunu gözler önüne seriyor. Mine Tugay'ın estetiksiz hali adeta bambaşka biri. İşte başta Mine Tugay olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.

16.07.2019 11:26 - Son Güncelleme: 16.07.2019 11:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





