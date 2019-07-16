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Mine Tugay'ın estetiksiz hali yine gündemde! 40 yaşındaki oyuncu ağızları açık bıraktı

Son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren, sosyal medya paylaşımları ile olay yaratan Mine Tugay yine gündemde. Nedeni ise estetiksiz haline ait fotoğrafların yeniden ortaya çıkması. 40 yaşındaki oyuncu güzelliği ile adından söz ettirese de yıllar öncesine ait eski fotoğrafları bu değişimin bir estetik harikası olduğunu gözler önüne seriyor. Mine Tugay'ın estetiksiz hali adeta bambaşka biri. İşte başta Mine Tugay olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.

16.07.2019 11:26 - Son Güncelleme: 16.07.2019 11:26
Mine Tugay'ın estetiksiz hali yine gündemde! 40 yaşındaki oyuncu ağızları açık bıraktı

Ünlülerin değişimleri hepimizi bazen şaşırtıyor. Kimisi yaş aldıkça değişiyor, kimisi de estetik müdahalelere başvuruyor. Mine Tugay da estetiksiz haliyle herkesi şaşırtan ünlülerden. Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Mine Tugay'ın 14-15 yıl öncesine ait fotoğrafları yeniden gündemde.

Mine Tugay'ın estetiksiz hali yine gündemde! 40 yaşındaki oyuncu ağızları açık bıraktı

Geçtiğimiz günlerde bikinili paylaşımıyla kendine hayran bırakan Mine Tugay'ın, sosyal medyada estetiksiz fotoğrafları paylaşılmaya başlandı.

Mine Tugay'ın estetiksiz hali yine gündemde! 40 yaşındaki oyuncu ağızları açık bıraktı

40 yaşında olan oyuncu, şimdiler güzelliği ile adından söz ettirirken, paylaşılan estetiksiz halini ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Mine Tugay'ın estetiksiz hali yine gündemde! 40 yaşındaki oyuncu ağızları açık bıraktı

İŞTE MİNE TUGAY'IN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİ

Eski fotoğraflarına bakıldığında Mine Tugay'ın yüz hatlarının yuvarlak olduğu görülebiliyor.

Mine Tugay'ın estetiksiz hali yine gündemde! 40 yaşındaki oyuncu ağızları açık bıraktı

Burun estetiği, çene inceltme, elmacık kemiklerde bir miktar dolgu ve kaş değişikliği. En azından bilinenler bunlar.

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