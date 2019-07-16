Mine Tugay'ın estetiksiz hali yine gündemde! 40 yaşındaki oyuncu ağızları açık bıraktı
Son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren, sosyal medya paylaşımları ile olay yaratan Mine Tugay yine gündemde. Nedeni ise estetiksiz haline ait fotoğrafların yeniden ortaya çıkması. 40 yaşındaki oyuncu güzelliği ile adından söz ettirese de yıllar öncesine ait eski fotoğrafları bu değişimin bir estetik harikası olduğunu gözler önüne seriyor. Mine Tugay'ın estetiksiz hali adeta bambaşka biri. İşte başta Mine Tugay olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.
Ünlülerin değişimleri hepimizi bazen şaşırtıyor. Kimisi yaş aldıkça değişiyor, kimisi de estetik müdahalelere başvuruyor. Mine Tugay da estetiksiz haliyle herkesi şaşırtan ünlülerden. Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Mine Tugay'ın 14-15 yıl öncesine ait fotoğrafları yeniden gündemde.